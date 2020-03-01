Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

Победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Южная Каролина одержал бывший вице-президент США Джозеф Байден. По результатам обработки 100 процентов бюллетеней, он получил 48,4 процента голосов избирателей.

Результат Байдена более чем вдвое лучше, чем у ближайшего соперника — экс-сенатора от штата Вермонт Берниа Сандерса, получившего 19,9 процента голосов. Миллиардер Том Стейер получил 11,3 процента голосов и больше не будет продолжать гонку, бывший мэр города Саут-Бенд штата Индиана Пит Буттиджич — 8,2 процента, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 7,1 процента, остальные кандидаты — суммарно около 5 процентов голосов.



На праймериз в Южной Каролине отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. По итогам первичных выборов в этом штате будут распределены голоса 54 делегатов, передает ТАСС. По предварительным оценкам The New York Times, Джо Байден получит не менее 29 из них, Сандерс — как минимум 9.

Всего же по результатам уже прошедших праймериз в разных штатах Сандерс заручился поддержкой 54 делегатов, Байден — 44 голоса, Буттиджич — 26, Уоррен — 8, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар — 7. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходим 1991 голос делегатов.