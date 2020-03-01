1 марта 202008:31 Арзы Хасьянова

Российские ученые обнаружили неизвестный вид рыб

Российские ученые обнаружили неизвестный вид рыб

Российские ученые обнаружили неизвестный ранее вид рыб. Находка — результат долгой экспедиции на Дальний Север. Для изучения подводных обитателей привезли в столичную лабораторию. Им уже дали имена, а точнее названия.

Он — настоящий свидетель окончания ледникового периода и по праву долгожитель северной фауны — носатый голец. Сейчас место прописки — тысячелетние озера Камчатки — сменил на столичную лабораторию, чтобы рассказать все секреты эволюции ученным.

Эта рыба — форменный деликатес на столе современной научной кухни. Неизвестный ранее реликтовый вид с элитной родословной, семейства лососевых. Из глубин тысячелетий. В Москве, как дома. Чувствует себя хорошо, питается по графику. И продолжает удивлять, вместо привычного планктона, вдруг распробовал мальков.

Аппетит хороший. Хищник глубин Дальнего Севера, который продолжает оберегать тайны.

Необъятные просторы теперь под прицелом ученных. Крупнейшая экспедиция в истории региона длилась 60 дней.

Вот что значит окунуться в Арктику с головой. Именно здесь ледник сохранил природу первозданной и труднодоступной. Самолеты, вертолеты, моторные лодки все средства хороши. Ведь добраться до древних озер востока — испытание, во имя науки.

"Эти озера в большинстве своем разломного происхождения, и в большинстве из них обнаружены вот такие мелкие гольцы, которые появились там порядка двухсот тысяч лет", — говорит старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника и участник экспедиции Григорий Маркевич.

Настоящая удача, которую буквально поймали на крючок. Теперь улов обживается в аквариуме. А ученные оформляют удостоверения, ранее безымянным формам жизни.

"Названия придумываются по каким-то особенностям формы тел. У этой рыбы во взрослом состоянии большая длинная голова, поэтому он длинноголовый голец, а у этой рыбы очень маленький рот, поэтому она называется малоротый голец", — говорит инженер Института проблем экологии и эволюции РАН Евгений Есин.

Эволюция этих рыб — загадка под ледяной завесой прошлого. Механизм формирования видов теперь изучают биологи, кратно увеличивая их генетику под линзой микроскопа. Чтобы ответить на вопрос, почему представители одного вида разных размеров и предпочитают разнообразное меню.

"Мы выяснили, что различия между этими близкородственными группами обусловленным тем, что они развиваются при разных температурах. Верхняя рыба проходила развитие при высоких температурах, нижняя — при более низких", — говорит Евгений Есин.

И это только начало пути. Снарядить экспедицию и отправится вновь на север в поисках новых открытий ученные планируют уже в этом сезоне.

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