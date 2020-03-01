1 марта 202010:07

Из нацистов – в коммунисты: украинец Зозуля вновь подвергся обструкциям

albacetebalompie.es

Украинский полузащитник испанского "Альбасете" Роман Зозуля вновь оказался в центре внимания в одном из матчей второго дивизиона чемпионата Испании. И вновь – играя против своей бывшей команды "Райо Вальекано", фанаты которой традиционно недолюбливают игрока.

"Зозуля – коммунист!" – скандировали болельщики "Райо" во время гостевого матча 30-го тура. Фанаты заметно модернизировали кричалку по сравнению с той, что они выкрикивали в адрес украинца в декабре, когда случился самый громкий скандал с их участием. Тогда они открыто обвиняли украинца в нацизме.

Напомним, что декабрьский матч первого круга был прерван, "Альбасете" не вышел на второй тайм, а главный арбитр решил не продолжать встречу из-за скандальной обстановки. В итоге встречу перенесли на 19 февраля, но она так и не состоялась.

Минувшая же встреча второго круга завершилась с более мирным, чем отношения Зозули с фанатами "Райо", результатом — 1:1.

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