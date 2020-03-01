Скандал в UFC: провокация россиянина, остановка боя, оскорбление зрителей

В американском Норфолке прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169, ознаменовавшийся скандалом в одном из боев с участием российского бойца Магомеда Анкалаева. Он встречался с молдавским бойцом Ионом Куцелабой.

Неоднозначные действия участников поединков начались еще до начала боя. Спортсмен из Молдавии незадолго до стартового гонга кинулся на Анкалаева, едва не спровоцировав массовую потасовку.

Несмотря на это, вскоре бой все-таки начался. С первых секунд россиянин начал наносить сопернику серию ударов по голове, что повлияло на дальнейшее состояние представителя Молдавии. Судья остановил бой, но Куцелаба не согласился с этим, оттолкнул его и начал активно негодовать такому решению.

Зрители также остались недовольны раннему завершению боя и принялись освистывать все происходящее в октагоне. Этот эпизод Анкалаев трактовал как свист в свой адрес и ответил им демонстрированием среднего пальца. Теперь россиянину грозит штраф.

Но в итоге победа нокаутом была присуждена бойцу из России.