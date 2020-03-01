Ученый из Мичигана рассказал о последствиях ядерного удара для США

Сценарий глобальной ядерной войны и ее последствий представил на портале The Conversation профессор материаловедения и инжиниринга Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс. В своей статье он рассматривает последствия одностороннего применения каким-либо государством ядерного оружия, не вызывающего ответного удара.

Многие слышали о понятии "ядерной зимы", когда в результате нескольких ядерных ударов по городам они горят с выделением большого количества дыма в верхние слои атмосферы, в результате чего на несколько лет блокируется доступ солнечного света к поверхности Земли. Из-за этого и других последствий ядерного удара значительно понижается температура на планете, сокращается количество осадков, усиливается ультрафиолетовое облучение, снижается производство продукции сельского хозяйства, что может вызвать масштабный глобальный голод.

Исследование Пирса и его коллеги Дэвида Денкенбергера показывает, какой вред удар с применением ядерного оружия нанес бы самому государству-агрессору. Согласно их модели, запуск тысячи боеголовок по какой-либо стране за пределами США спровоцирует в самих Соединенных Штатах массовый голод, вызванный изменением климата после удара.

Ученые используют термин "ядерная осень", когда в атмосферу выбрасывается меньшее количество дыма, нежели в случае "ядерной зимы", и глобальное производство сельхозпродукции падает лишь на 10-20 процентов. Этого будет достаточно, чтобы вызвать масштабный дефицит продовольствия, заставив голодать многие миллионы человек.

По данным Пирса и Денкенбергера, у США наилучшие шансы на выживание в условиях "ядерной осени" после использования всего своего ядерного арсенала. Если же ядерное оружие применит страна с меньшим числом ядерных ракет — например, Северная Корея или Израиль — она навредит сама себе даже без ответного удара. В этом случае страна-агрессор потеряет соответственно 60 и 80 процентов своего населения, считают ученые. Китай в условиях "ядерной осени" после применения им ядерного оружия может потерять 70 процентов своего населения.

С учетом результатов своего исследования Пирс и Денкенбергер считают целесообразным сократить арсенал США до 100 единиц ядерного оружия. Такое количество, говорят они, сможет оставаться фактором ядерного сдерживания, позволяя, однако, избежать наихудших из вероятных эффектов "ядерной осени". В статье это названо безопасным решением, также позволяющим США сэкономить средства на содержание своего ядерного арсенала.

Ранее Соединенные Штаты провели учения на случай российского ядерного удара по Европе. В соответствии со сценарием, в Европе, где идет война с Россией, по расположенному на территории НАТО объекту было решено применить ядерное оружие малой мощности. В ходе учений была сымитирована реакция Вашингтона, в ходе которой США отвечают ядерным ударом против России.