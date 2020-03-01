Лазарев рассказал, почему поспорил с Осиашвили на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах своего спора с поэтом-песенником Симоном Осиашвили на съемках нового выпуска музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!". Он разгорелся после исполнения одной из участниц песни на английском языке.

По словам Осиашвили, ему как стихотворцу, который работает на русском языке, важно, чтобы русские песни были в финале шоу. Лазарев в ответ заявил, что его коллега по жюри "рубит дорогу классному исполнителю" и "рубит судьбу человека" из-за того, что "хочет русских песен".

Участница конкурса, по словам Лазарева, отлично выступила, а ее исполнение было "филигранным". В своем Instagram Сергей Лазарев добавил, что он "эмоциональный и порой чересчур вспыльчивый", но всегда имеет свою четкую позицию и аргументированно ее отстаивает.

"А все потому, что мне не все равно", — объяснил певец.

Лазарев уверен: член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором тот поет, а должен оценивать его исполнение, вокальные данные, артистизм и многое другое, а не вменять ему в вину выбор песни на иностранном языке.

Новый выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!" Лазарев назвал "одним из сильнейших из всех предыдущих и самым эмоциональным". Смотрите его уже сегодня, 1 марта, в 17:50 на телеканале "Россия 1".