Путин о борьбе с коронавирусом: ситуация под контролем

Президент Владимир Путин в воскресенье провел совещание в терминале аэропорта "Внуково", пишет ТАСС. Касаясь ситуации с коронавирусом COVID-19, Путин заверил, что власти принимают все меры, направленные на борьбу с опасным заболеванием. Глава государства надеется на их эффективность. "Ситуация в целом под контролем", — заявил Путин.

Правительство отслеживает негативное влияние вспышки нового типа коронавируса на мировые рынки, сказал президент. Путин проведет совещание с главами ведущих российских нефтегазовых компаний, на котором выработают решение по кризису цен на мировом рынке нефти. "Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства", — отметил Путин.