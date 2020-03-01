В Италии предположили, что текущий футбольный сезон может быть не доигран

Распространяющаяся по Италии инфекция коронавируса может привести к тому, что текущий сезон в футбольной Серии "А" попросту может не завершиться. Такое мнение выразил генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта.

"Стоит отметить, что пока с ситуацией справляются плохо. Все должно было решаться быстрее. Если и другие матчи будут отложены, то мы действительно рискуем не завершить сезон в чемпионате Италии, — признается Маротта, которого цитирует Чемпионат.Com. – Турнир уже несет потери".

"Необходимо просто подумать о травмах игроков, дисквалификациях и даже психологическом аспекте. Все это наводит на мысли, что в перспективе календарь может стать слишком плотным. Можно было бы сократить турнир с 20 до 18 команд, чтобы освободить дни под экстренные случаи. Сейчас же мы в безвыходном положении".



Напомним, что пять матчей 26 тура, среди которых встреча "Ювентуса" и "Интера", уже перенесены на середину мая. Также ранее были перенесены три встречи 25 тура.

На данный момент, коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии.