Нападение в Анкаре: с сотрудниками Sputnik Турция потеряна связь

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в воскресенье подробности нападения на трех работников Sputnik Турция в Анкаре. Несколько групп хулиганов выламывали двери в квартиры журналистов, оскорбляли их, угрожали и обвиняли в шпионаже.

Как написала Симоньян в Telegram, уже девять часов руководство агентства Sputnik не может установить связь со своими сотрудниками. Ранее журналисты написали заявления в полиции по факту нападения погромщиков-националистов, пишет РИА Новости.