"Чикаго Блэкхоукс" заинтересован двумя россиянами из КХЛ

Американский хоккейный клуб НХЛ "Чикаго Блэкхоукс" проявляет интерес к двум игрокам из Континентальной хоккейной лиги: нападающему ЦСКА Максиму Шалунову и Андрею Алтыбармакяну из "Сочи".

Шалунов был задрафтован "черными ястребами" в 2011 году под общим 109 номером. Впрочем, в основной команде он так и не сыграл, выступив в сезоне 2013/14 лишь за фарм-клуб "Чикаго". После этого он вернулся из-за океана в Россию. В нынешнем сезоне он сыграл в "регулярке" КХЛ 54 матча при 25 (14+11) набранных очках.

Алтыбармакян же также был выбран "Блэкхоукс" на драфте, но уже в 2017 году и под общим 70 номером. Его текущий контракт с сочинской командой действует до 30 апреля 2020 года. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 49 матчей, набрав в них 17 (6+11) очков.