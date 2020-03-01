Дорожник на грузовике устроил погоню за косулей под Владивостоком. Видео

Водитель снегоуборочной машины гонялся за косулей на трассе Седанка – Патрокл под Владивостоком, снимая свои "подвиги" на видео. События, запечатленные камерой смартфона, разворачивались в минувшую субботу, 29 февраля.

Мужчина обнаружил животное, вышедшее на дорогу, и устремился за ним в погоню. На записи слышно, как он, комментируя происходящее, говорит о том, что едет со скоростью 60 километров в час и не может догнать косулю.

В какой-то момент он поравнялся с парнокопытным и стал ему сигналить. Животное испугалось еще больше и столкнулось со снегоуборочным отвалом на грузовике, чудом не угодив под колеса. После этого оно перепрыгнуло через разделительное ограждение и сумело скрыться от преследователя.

Как сообщают местные СМИ, в ту ночь автодорога была перекрыта – на ней проводились работы по уборке снега, осуществлявшиеся муниципальным предприятием "Содержание городских территорий". Отмечается, что в городской мэрии уже начали внутреннюю проверку в отношении работника этой организации.