Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

Воздушное пространство над Идлибом, где обострился конфликт между Сирией и Турцией, будет закрыто, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийских военных. С этого момента все объекты в воздухе (самолеты, беспилотники и пр.) будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами противовоздушной обороны.