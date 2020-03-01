Тема:

Нападения на журналистов 4 минуты назад

1 марта 202013:13

Москва призвала Анкару вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik Турция

Вести.Экономика

Москва считает, что Анкара должна вмешаться в ситуацию с нападением троих на сотрудников Sputnik Турция, и призвала обеспечить безопасность журналистов.

Агрессивно настроенные митингующие пытались ворваться в дома работников Sputnik Турция – турецких граждан. Им угрожали, обвиняли в предательстве родины, требовали прекратить профессиональную деятельность.

В результате нападения никто не пострадал, злоумышленники скрылись. А вот потерпевшие сейчас находятся в полиции, и связи с ними нет уже девять часов, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Это грубейшее нарушение прав журналистов.

Причиной для задержания репортеров стала публикация "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, для которой Сирия была подмандатной территории.

Редакция продолжает продолжать угрозы в соцсетях.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, давление на российские СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции. Турецкие власти должны провести оперативное расследование инцидента, в противном случае кризиса в отношениях не избежать.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию вопиющей, но предложил дождаться вердикта полиции, передает РИА Новости.

Ранее по теме

Сейчас

12:59

Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

12:53

Москва призвала Анкару вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik Турция

12:43

Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

11:39

Путин о нефти: эта неделя стала худшей с 2008 года

10:58

Путин: ситуация с коронавирусом под контролем

09:26

Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

04:29

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

3 минуты назад
Путин о нефти: эта неделя стала худшей с 2008 года

Путин о нефти: эта неделя стала худшей с 2008 года

1 час назад
Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

2 минуты назад
Нападение в Анкаре: с сотрудниками Sputnik Турция потеряна связь

Нападение в Анкаре: с сотрудниками Sputnik Турция потеряна связь

1 час назад
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

24 минуты назад
ГОСТ для раритетных авто, "гонорар успеха" и другие законы, вступившие в силу с 1 марта

ГОСТ для раритетных авто, "гонорар успеха" и другие законы, вступившие в силу с 1 марта

7 часов назад
Скандал в UFC: провокация россиянина, остановка боя, оскорбление зрителей

Скандал в UFC: провокация россиянина, остановка боя, оскорбление зрителей

2 часа назад
Лазарев рассказал, почему поспорил с Осиашвили на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Лазарев рассказал, почему поспорил с Осиашвили на шоу "Ну-ка, все вместе!"

1 час назад
Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

8 часов назад
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

9 часов назад
В Армении выявлен первый случай коронавируса, в Австралии - первая жертва

В Армении выявлен первый случай коронавируса, в Австралии - первая жертва

5 часов назад
Из нацистов – в коммунисты: украинец Зозуля вновь подвергся обструкции

Из нацистов – в коммунисты: украинец Зозуля вновь подвергся обструкции

3 часа назад
Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине

3 часа назад
Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

1 час назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

20 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Ferrari из-за коронавируса опасается не попасть на Гран-при Австралии

Ferrari из-за коронавируса опасается не попасть на Гран-при Австралии

18 минут назад
Полет с переворотом: невнимательный водитель спровоцировал ДТП в Нижегородской области

Полет с переворотом: невнимательный водитель спровоцировал ДТП в Нижегородской области

29 минут назад
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

36 минут назад
Дорожник на грузовике устроил погоню за косулей под Владивостоком. Видео

Дорожник на грузовике устроил погоню за косулей под Владивостоком. Видео

1 час назад
"Чикаго Блэкхоукс" заинтересован двумя россиянами из КХЛ

"Чикаго Блэкхоукс" заинтересован двумя россиянами из КХЛ

1 час назад
Задержан автор порноролика, транслировавшегося во время празднования Масленицы

Задержан автор порноролика, транслировавшегося во время празднования Масленицы

1 час назад
Ученый из Мичигана рассказал о последствиях ядерного удара для США

Ученый из Мичигана рассказал о последствиях ядерного удара для США

1 час назад
В Италии предположили, что текущий футбольный сезон может быть не доигран

В Италии предположили, что текущий футбольный сезон может быть не доигран

1 час назад
Авария в Подмосковье: двое погибших, двое пострадавших

Авария в Подмосковье: двое погибших, двое пострадавших

3 часа назад
13 мультфильмов, которые учат добру

13 мультфильмов, которые учат добру

3 часа назад
Малкин не спас "Питтсбург" от разгрома "Сан-Хосе"

Малкин не спас "Питтсбург" от разгрома "Сан-Хосе"

3 часа назад
Рафаэль Надаль в третий раз выиграл теннисный турнир в Акапулько

Рафаэль Надаль в третий раз выиграл теннисный турнир в Акапулько

4 часа назад
Российские ученые обнаружили неизвестный вид рыб

Российские ученые обнаружили неизвестный вид рыб

4 часа назад
Коронавирус: как с ним справляются на Ближнем Востоке

Коронавирус: как с ним справляются на Ближнем Востоке

5 часов назад
На парламентских выборах в Словакии победили центристы

На парламентских выборах в Словакии победили центристы

6 часов назад
Турецкую границу с ЕС пересекли почти 50 тысяч мигрантов

Турецкую границу с ЕС пересекли почти 50 тысяч мигрантов

6 часов назад
Артем Анисимов помог "Оттаве" справиться с "Детройтом"

Артем Анисимов помог "Оттаве" справиться с "Детройтом"

7 часов назад
Из президентской гонки в США выбыл миллиардер Том Стейер

Из президентской гонки в США выбыл миллиардер Том Стейер

7 часов назад
Бобровский отбил 27 бросков, но его "Флорида" проиграла

Бобровский отбил 27 бросков, но его "Флорида" проиграла

8 часов назад
Китай озвучил новые данные по коронавирусу

Китай озвучил новые данные по коронавирусу

9 часов назад
На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

11 часов назад
"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"

"Сельта" Смолова сыграла вничью с "Гранадой"

12 часов назад
Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

12 часов назад
Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

12 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку