Москва призвала Анкару вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik Турция

Москва считает, что Анкара должна вмешаться в ситуацию с нападением троих на сотрудников Sputnik Турция, и призвала обеспечить безопасность журналистов.

Агрессивно настроенные митингующие пытались ворваться в дома работников Sputnik Турция – турецких граждан. Им угрожали, обвиняли в предательстве родины, требовали прекратить профессиональную деятельность.

В результате нападения никто не пострадал, злоумышленники скрылись. А вот потерпевшие сейчас находятся в полиции, и связи с ними нет уже девять часов, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Это грубейшее нарушение прав журналистов.

Причиной для задержания репортеров стала публикация "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, для которой Сирия была подмандатной территории.

Редакция продолжает продолжать угрозы в соцсетях.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, давление на российские СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции. Турецкие власти должны провести оперативное расследование инцидента, в противном случае кризиса в отношениях не избежать.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию вопиющей, но предложил дождаться вердикта полиции, передает РИА Новости.