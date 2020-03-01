Ferrari из-за коронавируса опасается не попасть на Гран-при Австралии

В итальянской команде Ferrari выразили опасения по поводу предстоящего старта чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Руководитель команды Маттиа Бинотто не исключил проблем, которые команда из Италии может испытать на въезде в Австралию.

"Нам необходимы гарантии перед отправкой в Австралию и если нашим сотрудникам предстоит пройти медицинское обследование, то мы должны заранее знать о подобных моментах, — приводит "Спорт-экспресс" слова Бинотто. – Мы несем за них ответственность. Нам важно иметь четкое представление о возможных сценариях развития событий".

Напомним, что новый сезон "Формулы-1" стартует 13 марта, когда состоится Гран-при Австралии. Помимо Ferrari с аналогичными проблемами могут другие команды чемпионата, базирующиеся в Италии – Alfa Romeo, Haas и Alfa Tauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят.

Накануне стало известно, что три стартовых этапа "Формулы-1", несмотря на распространяющийся коронавирус, пройдут по запланированному календарю турнира. На неопределенный срок перенесен только этап в Китае.