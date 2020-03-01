Лондон собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека

Британская газета The Sunday Telegraph опубликовала планы правительства Великобритания после завершения всех процедур выхода из Евросоюза. В частности, Великобритания больше не будет соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека. Ожидается, что на переговорах 2 марта в Брюсселе делегация Соединенного Королевства сообщит об этом европейским партнерам, пишет ТАСС. Решение вступит в силу по окончании переходного периода в отношениях UK и ЕС.

За отказ от соблюдения правил ЕКПЧ пане высказывались министр иностранных дел Доминик Рааб и глава МВД Прити Пател. Британцам не нравится, когда европейские судьи дают право голоса заключенным или запрещают экстрадицию некоторых иностранных преступников.

"Мы будем соблюдать права человека своим способом", — заявил источник газеты в правящей Консервативной партии.

До конца 2020 года Соединенное Королевство и Евросоюз находятся в переходном периоде, в который Лондон обязан соблюдать законы ЕС.