Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Eisenhower" вошла в Средиземное море, сообщает портал по отслеживанию морских судов "Marine traffic".

Судя по перемещению судна, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении двух ракетных крейсеров и трех эсминцев. По штатному составу, авианосную группировку также должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами "Tomahawk", однако о ее наличии СМИ пока не сообщают.

По данным ВМС США, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца "Harry Truman", которая находится там с декабря прошлого года. И участвует в "операции по обеспечению безопасности" в международных водах. Однако не исключено, что перед этим судно на некоторое время "задержится" вблизи Сирии. Командует авианосцем капитан Кайл Хиггинс. А "Eisenhower" заложен в 1970 году, известен тем, что принимал участие в операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

В минувшую пятницу на фоне резкого обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб в регион проследовали два российских фрегата — "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", а также большой десантный корабль (БДК) "Орск".