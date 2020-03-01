В Новосибирске подросток угнал с мойки такси и устроил смертельное ДТП

В ночь на воскресенье, 1 марта, на улице Одоевского в Новосибирске произошло столкновение двух легковых автомобилей с летальным исходом. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, аварию спровоцировал 17-летний подросток.

Юноша, работавший на автомойке, воспользовался отсутствием хозяина транспортного средства и украл ключи от автомобиля Ford Focus, после чего решил прокатиться, прихватив с собой 17-летнюю девушку.

В какой-то момент угонщик не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил ВАЗ-2107.

От полученных травм на месте скончалась 23-летняя пассажирка "Жигулей". Кроме того, в больнице оказалась девушка, находившаяся на пассажирском сидении автомобиля Ford. Она была доставлена в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и ушибами лица.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.