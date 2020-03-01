"Россия сегодня" обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО

Нападение на коллег вынудило МИА "Россия сегодня" обратиться ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция.

Ранее сообщалось, что группа агрессивно настроенных граждан пыталась выломать двери в дома троих сотрудников агентства. Нападавшие называли журналистов предателями родины, угрожали им. В ходе инцидента никто не пострадал, злоумышленники скрылись.

Пострадавшие находятся в полиции, связи с ними нет уже девять часов. Причиной для задержания стала публикация о передаче Турции части Сирии Францией 80 лет назад.

Редакция продолжает продолжать угрозы в соцсетях.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение. Он написал твит, в котором высказал беспокойство тем фактом, что журналистов задерживают из-за статьи.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, турецкие власти должны провести оперативное расследование инцидента, в противном случае кризиса в отношениях между Москвой и Анкарой не избежать.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал ситуацию вопиющей, но предложил дождаться вердикта полиции.