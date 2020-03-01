Турция заверила, что не стремится к вооруженному противостоянию с Россией

Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. По его словам, в сирийской зоне деэскалации Идлиб с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит", начатая "в ответ на подлое нападение на турецких военных".

По словам Акара, к этому моменту обезврежены один беспилотный летательный аппарат, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 сирийских военных, передает ТАСС. Турецкий министр подчеркнул: Анкара не стремится к противостоянию с Россией, ее единственная цель — "остановить расправы, чинимые сирийским режимом, радикализацию и миграцию".

По его словам, на основании права на самооборону, Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки на расположение войск в Идлибской зоне деэскалации, в том числе в районе наблюдательных пунктов. При этом целью турецких военных в Идлибе будут только "солдаты режима и элементы, атакующие турецкие войска".



Тем временем, по сообщению сирийского информагентства САНА, подразделения армии Сирии сбили беспилотник турецкого производства, принадлежавший выступающим на стороне Турции террористическим группировкам. Сообщается, что это произошло близ города Саракиб в юго-восточной части провинции Идлиб.

Также Дамаск опроверг информацию о том, что под Саракибом якобы был сбит самолет сирийских ВВС. По утверждению сирийской стороны, под городом Саракиб в Идлибе был сбит именно турецкий беспилотник.