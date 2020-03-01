1 марта 202013:39

Бочарников завоевал золото чемпионата Европы по биатлону, Халили – шестой

В белорусских Раубичах завершилась мужская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону. Победителем гонки стал Сергей Бочарников из Белоруссии. Его результат составил 35 минут 03,9 секунды, он проехал два штрафных круга.

В борьбе за первую строчку Бочарников опередил двух норвежцев: Штурлу Легрейда и Сиверта Баккена, отставших от белоруса на 6,7 и 23,9 секунды соответственно. Оба скандинава также пробежали по два дополнительных круга.

Лучший результат среди российских лыжников продемонстрировал Карим Халили, ставший шестым. Он финишировал спустя 52,1 секунды после Бочарникова, допустив три промаха на огневом рубеже. Матвей Елисеев стал седьмым, Никита Поршнев – восьмым.

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