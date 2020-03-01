МВД будет наращивать борьбу с компьютерными преступлениями

Глава МВД Владимир Колокольцев одной из ключевых задач своего ведомства считает наращивание борьбы с компьютерными преступлениями – их становится все больше.

"Уже в общей массе 15%. И, конечно, здесь мы уделяем особое внимание", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Министр считает, что эту меру нужно вводить параллельно с другими, среди которых улучшение качества дорог.