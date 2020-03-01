Президент почтил память псковских десантников

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24". Также в рамках рабочей поездки глава государства посетил 76-ю воздушно-десантную дивизию.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии в ночь на 1 марта 2000 года вступила в неравный бой с боевиками. 84 десантника противостояли противнику численностью порядка 2000 человек. Выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим присвоено звание Героя России, 21 из них — посмертно, 68 награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Путин возложил цветы к памятнику "Купол", установленному в честь погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты. На гранитных плитах памятника содержатся фамилии 84-х погибших воинов, на западной плите "Купола" расположена Золотая звезда Героя России и высечены имена 21 десантника, отмеченных этой наградой. На остальных плитах имена 63 военнослужащих, награжденных Орденом Мужества.

Главе государства продемонстрируют макет панорамы боя 6-й роты, а также пункт сбора информации для проекта "Дорога памяти". Кроме того, запланирована и краткая беседа президента с родственниками погибших воинов.