Поклонская поведала о "пути к саморазрушению"

Власти Украины, заявляя о том, что Киев не собирается праздновать День Победы, рушат фундамент, на котором всегда стояла страна, считает депутат российской Госдумы Наталья Поклонская.

Она с возмущением указала, что украинское руководство хочет "стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами". "После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины. Опомнитесь! Украина другая", — цитирует слова Поклонской РИА Новости.

Депутат предположила, что, если бы украинцам сегодня был предоставлен выбор, какой паспорт им получать, многие выбрали бы заграничный, поскольку обычный паспорт гражданина Украины "не сулит ничего хорошего". "Да и не имеет он ничего общего с настоящей Украиной — это путь к саморазрушению", — подчеркнула Поклонская.

Она добавила, что на Украине назовут предателем того, кто посмеет сказать, что украинцы и россияне — братский народ.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая и не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

Российский сенатор Алексей Пушков, услышав эти слова, был возмущен, депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что подобные заявления о Великой Победе делать стыдно. Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева высказала мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве, потому что пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков". А депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал Пристайко "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".