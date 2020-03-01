1 марта 202014:44

В Париже крыс стало в два раза больше, чем людей

AP Images

Примерная численность популяции крыс в Париже, по подсчетам экспертов, составляет 3,5-4 миллиона — то есть по две на каждого жителя французской столицы. При этом прогнозируется, что в дальнейшем она будет только расти — не в последнюю очередь из-за потепления климата.

Мэр Парижа Анн Идальго сейчас борется за переизбрание на новый срок на предстоящих в марте муниципальных выборах, и в связи с дебатами о необходимости большей чистоты в столице газеты пишут в том числе и о проблеме нежелательных соседей парижан, передает ТАСС.

Сама Идальго в одном из недавних интервью рассказывала о своем удивлении после того, как эксперты сообщили ей: из-за изменения климата крысы в городе начали активнее размножаться — у них стало больше на один приплод в год. При этом количество крысят в одном приплоде доходит до восьми.

Из-за потепления климата возникает и целый ряд других факторов, неблагоприятных для горожан. Например, благодаря теплой погоде крысы выходят из своих укрытий на поверхность. Там они находят для себя и больше пищи: в теплое время года парижане и туристы охотнее едят прямо на улице, роняя крошки, а то и просто бросая на землю остатки еды.

По словам доктора биологии Филиппа Ванэ, это создает у крыс ощущение комфортной обстановки, сигнализируя им о возможности активнее плодиться в таком городе. В любой части света крысы регулируют численность своей популяции в зависимости от благоприятности окружающей среды. Например, на Аляске у них всего два приплода в год, тогда как в среднем в других регионах — четыре.

Во Франции крысы успешно сопротивляются всем способам борьбы с ними: на них все меньше действуют яды, они успешно обходят самые хитрые ловушки. С 2017 года в Париже реализуется специальная программа по дератизации города и ближайших окрестностей. В год борьба с крысами обходится парижской мэрии в 1,5 миллиона евро.

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