От Зеленского потребовали отобрать у олигархов все телеканалы

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все украинские телеканалы, принадлежащие олигархам, зарегистрирована на сайте главы государства. Авторы инициативы предлагают "отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными". Они считают, что со сменой собственника 22 телеканала, которые с конца января можно смотреть только через специальные тюнеры стоимостью от 45 долларов, станут общедоступными.

22 телеканала, которые перешли на закодированное вещание в конце января, принадлежат четырем медиагруппам. Автор петиции Татьяна Худин просит "вернуть государству то, что ему должно принадлежать". Если петиция соберет к концу мая текущего года 25 тысяч подписей, она будет рассмотрена президентом.

Ранее сообщалось, что 16 марта на Украине будет обеспечен запуск незакодированных спутниковых сигналов международных версий общенациональных каналов, что вновь обеспечит доступ граждан к ним.