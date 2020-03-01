1 марта 202022:06 Александр Сладков

Подвиг 6-й роты: как все было

Подвиг 6-й роты: как все было

О подвиге 6-й роты, о героях-десантниках, на примере которых учатся и сегодняшние воины, — военкор ВГТРК Александр Сладков.

Псков — уютный российский город, в котором, говорят, все друг друга знают. Двадцать лет назад 1 марта пришла тревожная информация: в Чечне что-то случилось. Родственники десантников 76-й Псковской дивизии, которые находились в командировке, заволновались.

"Я все ожидал, только не смерть. Я просто знаю, какой он парень, как он подготовлен. Знаю его ребят, я видел их: все как на подбор. И когда говорят, что взвода нет, для меня это ужас просто", — вспоминает Сергей Кожемякин, отец Героя России Дмитрия Кожемякина.

Потом объявили: погибли 84 десантника, отбивая атаку двух тысяч боевиков. Десантники были подготовлены, обучены, стояли до конца.

Эти кадры сделаны в Пскове перед отъездом 104-го полка в Чечню. Разведчики Дмитрия Кожемякина на полигоне. Дмитрий Кожемякин называет своих бойцов: Лебедев, Хаматов. Они погибнут вместе с ним под Улус-Кертом. И оператор, десантник, снимавший эти кадры, тоже останется на высоте-776. Как же так получилось, что рота десантников воевала с двумя тысячами боевиков, фактически с полком?

В начале февраля 2000-го Грозненский котел, в котором оказались боевики, был разгромлен. Еще одна группировка боевиков находилась в горах. Но снабжение им перерезали: на границе в Грузией, откуда шли подкрепление, боеприпасы и провиант, высадились десантники и пограничники. Боевиков загнали в очередной котел. Три тысячи под командой полевого командира Гелаева прорвались на равнину. Их зажали в селе Комсомольское, около двух тысяч уничтожили, многие попали в плен. Басаев и Хаттаб свои отряды, более двух тысяч иностранцев и чеченских боевиков, повели на восток, надеясь прорваться в соседний Дагестан. 29 февраля боевики подошли к высоте-776 и столкнулись с 6-й ротой псковских десантников, которые только шли, чтобы занять эту высоту. Начался встречный бой.

Евгений Владыкин и Александр Супонинский — двое из шестерых оставшихся после боя в живых. Они прошли на высоту тем же маршрутом, как двадцать лет назад.

"Шестеро или семеро раненых лежали пацанов. Вижу, идут на меня человек двадцать пять человек. Сначала подумал: свои. Прислушался — говор не наш, не русский. И все. За секунду всю жизнь свою вспомнил", — сказал Владыкин.

К высоте-776 двинулись сто десантников 104-го полка. Решением штаба их остановили. Двинулась пехота с танками, но уткнулись в заслон боевиков, не прошли. Из лагеря 108-го полка вышли две группы спецназа ВДВ. Старший — Андрей Лобанов. Группа спецназа ФСБ "Вымпел", две десантные роты 108-го полка. Двигались медленно и осторожно. На высоте шел бой.

"Боевики предлагали сдаться. Кричали: "Русские, сдавайтесь!" Мы на такое не поддались. Оружие не складывали. Мы слышали, они нам кричали: "Сдавайтесь, мы вам дадим дорогу, чтобы уйти". Мы никак не отреагировали", — вспоминает участник боя Роман Христолюбов.

Майор Александр Доставалов с десантным взводом располагался на соседней высоте. Он первым повел людей на помощь 6-й роте.

"По сопке, по бугру к нам на выручку пришли Доставалов с ребятами. Какая-та появилась надежда, что помощь пришла, что будем жить. Но время шло, нас оставалось все меньше", — рассказал Александр Супонинский.

Группа Андрея Лобанова 45-го полка спецназа ВДВ днем 1 марта поднялась на высоту-776. Живых на высоте уже не осталось.

Андрей Лобанов служил в особом отряде легендарного 45-го полка спецназа ВДВ. Потом — в Центре спецназначения ФСБ, в "Альфе". Андрей был командиром группы, которая спешила на выручку 6-й роты.

Первые наши слова были: "Блин, здесь парни дрались". Солнце, подтаяло все. И вот, представляете, розовый снег начинает таять — розовая вода идет. То есть крови было везде много, потерянной нашими бойцами", — рассказал Лобанов.

Майор Доставалов и его десантники погибли вместе с ротой. Боевики побывали на высоте-776. Выносили своих убитых. Но дальше не пошли, вернулись в котел. Бой был выигран десантниками.

Капитан Виктор Романов погиб, прикрывая отходивших раненных. Командир роты майор Сергей Молодов погиб в первый час боя в перестрелке. Командовал подполковник Марк Евтюхин, комбат.

"Комбат вызывал на себя огонь. Последние слова я очень хорошо помню: "Лево пятьдесят. Прощайте, мужики!" Это были его последние слова, больше ничего не было в эфире", — вспоминает Владислав Антипов, замкомандира 4-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии.

У многих псковских десантников оставались семьи, дети, которым предстояло расти без отцов. В Рязанском десантном училище учится Дарья Соколова — ее отец, капитан ВДВ, тоже погиб на высоте-776.

"Помню, он приехал из своей длительной командировки в Югославии. Я в садике играла, не поверила своим глазам, что папа пришел. Когда ты уже в старшем возрасте, уже понимаешь то, что его не хватает. Просто обнять, поцеловать, просто даже помолчать. А потом диалог сам как-то произвольно бы получился, спросили бы, как дела", — говорит Дарья.

Это было последнее кровавое сражение той войны. Боевиков из котла не выпустили. Их ловили, сажали, уничтожали в бою, но уже в результате спецопераций. Все реже применялась артиллерия и авиация, силовики переходили к адресной работе. 6-я рота свою работу сделала.

Через двадцать лет после гибели сыновей их отцы и матери прилетели в Чечню. Их встретили, окружили заботой. Огромная колонна машин привезла родителей на окраину селения Улус-Керт, к установленному у подножья высоты-776 поклонному кресту. Глава республики Рамзан Кадыров пообщался с матерями, сказав, что гибель десантников — общая беда: и Пскова, и Чечни, и всей России.

Конечно, значимое событие. Здесь, у высоты-776, и глава республики Рамзан Кадыров, и российские политики, военные. Оркестр, который приехал из округа. Лучшая рота Почетного караула. Все очень торжественно. Самое главное — здесь родители, которых встречает чеченский народ. Это очень важно.

Текст: "Вести недели"

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