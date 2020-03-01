Минздрав уточнил, кому нужно провериться на коронавирус

Проверяться на коронавирус нужно тем, кто только вернулся из очагов заражения или уже обнаружил у себя симптомы пневмонии. Всем подряд тестироваться не нужно, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подробные рекомендации размещены на сайте Минздрава.

Чиновник добавил, что обследование можно пройти в поликлинике или на специализированных площадках в рамках бесплатной медпомощи.

Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы, случаи заражения выявлены в 55 странах. Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи.