Фанат "Зенита" был избит после попытки украсть флаг "Локомотива"

В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд. Прямо на "Газпром Арене" произошла драка.

Один из поклонников сине-бело-голубых оказался возле сектора ультрас "Локо" и попытался снять один из баннеров гостевых болельщиков, но получил жесткий отпор с их стороны. Несколько фанатов "железнодорожников" спустились с решетки, ограждающей секторы, и начали его избивать.

Однако даже после серии ударов от красно-зеленых болельщик петербургского клуба просто так не захотел покидать сектор и попытался похитить уже флаг соперников. Впрочем, и вторая его попытка не увенчалась успехом – флаг красно-зеленые не отдали, а мужчина вновь был атакован фанатами "Локомотива" и вскоре выпровожен с трибуны.

Матч "Зенита" и "Локомотива" завершился ничьей – 0:0.