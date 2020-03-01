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Поправки в Конституцию 18 минут назад

1 марта 202020:32 Андрей Григорьев

Видеонаблюдение и QR-кодирование: ЦИК расчехляет технику

Видеонаблюдение и QR-кодирование: ЦИК расчехляет технику

Центризбирком расчехляет технику. На предстоящем общероссийском голосовании будет задействован весь арсенал.

"Во многих регионах будут и видеонаблюдение, и QR-кодирование — то, что позволяет очень быстро обработать протоколы, и, конечно, комплексы обработки избирательных бюллетеней — новые КОИБы. 25:15 Там, где будут установлены наши КОИБы, это почти 13,5 тысячи, смогут проголосовать около 30 миллионов наших граждан, участников голосования. Это очень значительное количество людей", — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Электронные комплексы нового образца глава ЦИК испытывает лично. Система корректировки, с которой бюллетень обязательно попадает в цель. Голосование пройдет 22 апреля, но ЦИК уже в полной готовности.

"Пока еще не принят закон, мы действуем в соответствии с распоряжением президента. Наша задача — издать брошюры, плакаты, чтобы на каждом участке они были. Мы подписали соглашение с волонтерами, они нам тоже будут оказывать помощь в информировании наших граждан, включая и подомовой обход, чтобы доставить материалы. Чтобы каждый гражданин России мог ознакомиться, когда, где будет проходить голосование, в чем суть поправок", — пояснила Памфилова.

Важность этого голосования президент особо подчеркнул. "Закон о правках в Конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита Всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения", — заявил Владимир Путин.

Прием предложений завершен. Последние обсуждения в рабочей группе — в фойе Сенатского дворца перед встречей с президентом. С государственным переустройством связана и сама история возникновения дворца. После реформы Сената, когда прежде единый орган был разделен на департаменты, два из них Екатерина Вторая повелела разместить в Московском Кремле, в отдельном, специально для этого возведенном здании.

Новая редакция Конституции должна соответствовать современным реалиям — некоторых статей и некоторых понятий там раньше вообще не было.

"Люди помнят 90-е годы, когда государство мало волновали человек и его нужды. Мы предлагаем усилить положение о социальном государстве и сделать это положение навсегда реально действующим", — сказала Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты.

"Обязательно поддержим. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей. Поэтому то, что в основном законе будет ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано", — уверен Путин.

По последним опросам, самая большая поддержка — как раз у социальных поправок. Первое место – 96% — "за" то, чтобы зафиксировать в Конституции доступность и качество медицинского обслуживания.

"Для меня самое главные — поправки по здравоохранению. Когда мы выстраиваем уровень управления здравоохранения, когда мы четко пишем, что должно делать правительство, что должны делать в правительстве субъекты и что должна делать муниципальная власть", — сказал член рабочей группы Леонид Рошаль.

"У нас есть определенный разрыв в сфере публичной власти, когда вопрос образования и того же здравоохранения, первичного звена, оставался как бы непонятно за кем. У одних не хватает денег, а другие, имеется в виду государственный уровень, говорят, что это их не очень-то касается, не входит в их прямые обязанности. Поэтому сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", — считает президент.

Особое внимание — семье, и это считают важным 95% россиян. Ее защита станет обязанностью государства. Причем именно в традиционном формате — брак как союз мужчины и женщины.

"В Конституции впервые появится и приоритет семейного воспитания детей. Мы исходим из того, что ребенок должен жить в семье", — подчеркнула член рабочей группы Ольга Баталина.

Дети — важнейшее достояние страны, и в Конституцию именно эту формулировку предлагается внести. Отдельно — о тех, кто остался без родителей: государство обязуется заменить им отца и мать.

"У нас в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось. Но с учетом той ситуации, о которой мы знаем и о которой я уже неоднократно говорил, имею в виду демографические наши проблемы, мне кажется, это вполне обосновано. Уже исходя даже из того, что в традициях народов России всегда было особое бережное отношение к ребенку, к детям. Поэтому это такие нравственные начала, которые объединяет страну", — сказал Владимир Путин.

На эту тему высказались и священнослужители. "Мы нередко встречаемся с попытками на уровне международных учреждений пересмотреть ценность семьи, заменить ее на формы сожительства, что нравственно недопустимо по своей природе", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Москве собирались Межрелигиозный совет России и Христианский межконфессиональный консультативный комитет, куда входят представители православия, католицизма, протестантизма, ислама, иудаизма и буддизма.

"Важны те поправки в Конституцию, которые защищают и наш суверенитет, давая гарантии против использования вызывающих вопросы с точки зрения нравственности решений международных учреждений. Например, известно о ряде решений Международного суда по правам человека, фактически принуждающих нашу страну к проведению парадов сексуальных меньшинств, против чего Межрелигиозный совет неоднократно выступал", — подчеркнул глава РПЦ.

Предусмотреть в Конституции ответственность государства за права трудящихся — эту инициативу поддерживают 94% населения.

"Сегодня это вопрос, который очень важен для человека труда, потому что до сегодняшнего дня он никак не оговорен в нашей Конституции", — сказала член рабочей группы Наталья Агапова.

"Я с вами согласен. Если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда будет привлекать внимание", — уверен Владимир Путин.

Целый блок поправок касается укрепления российского суверенитета, и опросы показывают, что их одобряют 94% населения. Предложение, которое не позволяет отчуждать части территории России и даже призывать к этому. Статья, которая дает возможность Конституционному суду отменять решения международных инстанций, которые противоречат российскому законодательству.

"Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета, с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела. Теперь по поводу отчуждения территорий. Я полностью согласен с этим предложением. Вопрос просто в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИДу вести работу по демаркации границ. Это мы понимаем, что она проходит практически на постоянной основе и со многими государствами, особенно с республиками бывшего Советского Союза, у нас такая работа продолжается и сейчас", — отметил президент.

Норма, запрещающая искажать и фальсифицировать исторические факты.

"Наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу, наши свершения и завоевания", — возмущен член рабочей группы Вячеслав Никонов.

"Украсть Победу невозможно. Берлин кто штурмовал? Чей флаг?" – сказал Путин.

Русский язык предлагается впредь считать "государтсвообразующим" — новый термин, которого раньше не было, — но в соседних пунктах — об охране всех остальных языков, на которых говорит многонациональная страна.

"Речь идет о культуре со всем ее многообразием и разнообразием. И единство — это очень сложная вещь, на которой стоит наша история", — считает Михаил Пиотровский, член рабочей группы.

В целом ряде статей — об ужесточении требований к чиновникам: 91% россиян это приветствует. Занимать высшие государственные посты не смогут люди с иностранным гражданством, сюда добавили еще и запрет на счета в зарубежных банках и имущество за границей.

"Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор, хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо служить народу. Поэтому я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства", — заявил Владимир Путин.

Единственное предложение, которое президент отверг, — отложить вступление в силу некоторых статей новой редакции основного закона до 2024 года.

"Те поправки, которые касаются полномочий президента, могут вступить в силу уже после того, как будут проведены первые президентские выборы по новой редакции Конституции", — пояснил Андрей Клишас, председатель рабочей группы.

"Я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов общероссийского голосования", — отметил Путин.

Президент считает, что жить с обновленной Конституцией нужно начинать немедленно — сразу после общероссийского голосования.

Текст: "Вести недели"

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