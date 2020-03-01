Путин пообщался с родными погибших десантников и посетил часовню Георгия Победоносца

Президент России Владимир Путин, который в воскресенье, 1 марта, находится с рабочей поездкой в Псковской области, почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье в Чечне, и пообщался с их родственниками.

Одна из родственниц вручила Путину медаль, посвященную 20-летию подвига десантников. Она была создана по инициативе Фонда памяти 6-й роты. Президент поблагодарил и пообещал решить ряд формальных вопросов, связанных, в частности, с уровнем наград и последующими действиями, а также доплатами. Путин заверил, что отдельные конкретные вопросы, которые есть у родственников погибших, будут решать местные власти.

Еще одна участница встречи предложила наградить главу государства за заботу обо всей стране. "Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно", — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства также побывал в часовне святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена во Пскове на территории 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии. Там прошла поминальная служба по погибшим десантникам, пишет ТАСС.

В бою у высоты 776 в Аргунском ущелье 29 февраля-1 марта 2000 года десантники противостояли более чем двум тысячам чеченских боевиков. В нем погибли 84 российских военнослужащих, в том числе 13 офицеров, потери боевиков составили от 400 до 500 человек. После боя в живых остались только шестеро десантников.

За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя РФ (21 из них посмертно), 68 солдат и офицеров награждены орденами Мужества (63 из них посмертно).