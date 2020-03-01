Саночник Репилов выиграл общий зачет Кубка мира

Россиянин Роман Репилов одержал победу в общем зачете Кубка мира по санному спорту по итогам сезона 2019/20. Это определилось после того, как в немецком Кенигзее прошел заключительный этап турнира.

В Германии Роман по итогам двух попыток продемонстрировал третий результат – 1 минута 38,426 секунды. Выше него расположились россиянин Семен Павличенко (1.38,359) и австриец Йонас Мюллер (1.38,362).

Продемонстрированного результата Репилову хватило для победы в общем зачете — по итогам всех этапов Кубка мира он набрал 765 очков. Следом за ним расположился итальянец Доминик Фишналлер, у которого 749 баллов. Итоговым третьим стал Павличенко. У него 741 балл.

Для 23-летнего Репилова эта победа стала второй в карьере. Ранее он выигрывал Кубок мира в сезоне 2016/17. Также он дважды побеждал на чемпионате мира, дважды брал серебро и единожды – бронзу турнира.

Кубок мира четырежды покорялся российским саночникам — помимо Репилова в сезоне 2004/05 победу праздновал Альберт Демченко, а в сезоне 2018/19 — все тому же Павличенко.