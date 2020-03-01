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Нападения на журналистов 51 минута назад

1 марта 202015:21

Задержан главред Sputnik Турция

Sputnik

В Стамбуле задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. По сообщению самого агентства, полицейские забрали его и везут в главное управление безопасности Стамбула.

Трое сотрудников агентства — также граждане Турции — уже находятся в полиции в Анкаре после нападения националистов на их квартиры накануне. К ним ворвались агрессивно настроенные митингующие, которые скандировали лозунги с угрозами.

О задержании уже четвертого сотрудника Sputnik Турция рассказала в своем Telegram-канале главный редактор агентства Маргарита Симоньян. По ее словам, полиция пришла в офис агентства в Стамбуле.

Тем временем полиция в Анкаре говорит, что там нет сотрудников Sputnik, пишет Симоньян. При этом трое сотрудников агентства не выходят на связь со вчерашней ночи, когда пришли в полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры.

По сообщению Sputnik Турция, сегодня в офис информагентства в Стамбуле пришли полицейские, потребовав встречи с представителями новостной организации. В офисе находились только дежурные сотрудники, однако полиция заявила, что не покинет офис, не встретившись с представителями агентства.

Сейчас там проходит встреча главы представительства Sputnik в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов агентства, генерального консульства России и турецкой полиции, передает РИА Новости.

Ранее МИД России призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение, высказав обеспокоенность тем фактом, что журналистов задерживают из-за статьи.

Причиной задержания репортеров стала публикация "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, для которой Сирия была подмандатной территорией.

Нападение на коллег вынудило МИА "Россия сегодня" обратиться ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция.

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