Россияне взяли бронзу в эстафете лыжного Кубка мира

Российские лыжники стали обладателями бронзовых медалей на этапе Кубка мира в финском Лахти. Россияне заняли третье место по итогам эстафеты 4 по 7,5 километров. Первую команду России представляли Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Первое место эстафеты заняли лыжники сборной Норвегии, общее время которых составило 1 час 9 минут 53 секунды. Следом за ними расположились спортсмены из Швейцарии, приехавшие на финиш спустя 1,2 секунды. Россияне пересекли финишную линию через 1,7 секунды.

В пятерку лучших команд эстафеты Кубка мира стала вторая команда сборной России, за которую выступали Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Их отставание от норвежцев составило 15,2 секунды.