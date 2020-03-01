Путин напомнил о подвигах защитников страны

Президент России Владимир Путин в речи на концерте памяти погибших псковских воинов-десантников заявил, что подвиги защитников Родины никогда не будут забыты. Путин отметил, что память и благодарность страны относятся ко всем воинам — от солдат Великой Отечественной войны до участников боевых действий против террористов в настоящий момент.

Путин напомнил, что в сложное для страны время было много тех, кто отдал свои жизни за Родину. "Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!" — заявил российский лидер.

Президент признался, что часто вспоминает военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. "Молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма. Они попали в самое пекло. Удивительно", — сказал он.

Путин поблагодарил родителей и близких псковских десантников и их командиров, воспитавших мужественных героев, преданных присяге. "Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте", — сказал Путин.

Перед концертом Путин поговорил с юноармейцами, которые помогают реализовать проект "Дорога памяти". Подростки помогают собирать информацию о всех участниках Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их память в мультимедийном музейном комплексе. Путину показали специальный пункт сбора информации. Как рассказал один из добровольцев, в систему уже загружено 850 тысяч фото, пишет РИА Новости.

Солдаты 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в бою в 2000 году в Чечне. Они сутки сдерживали наступление 2,5 тысяч террористов из группировки Шамиля Басаева и наемника Хаттаба.