Тайцзицюань и отвар от коронавируса: китайские традиции против эпидемии

Обычно в парке "Юйюань" найти свободное место по утрам невозможно. Но вот уже месяц, как Вей Хуан — единственный, кто оттачивает здесь гибкость змеи и грациозность аиста, чьи движения по легенде и взяты за основу китайской боевой гимнастики тайцзицюань. "Во время эпидемии нужно особенно быть в форме, тем более что это укрепляет иммунитет", — уверен мужчина.

Эпидемия научила китайцев, казалось бы, для них невозможному — держать дистанцию. И чтобы снизить риск заражения, человеческие руки — там, где это можно, — стараются заменить роботами. Их отправляют в магазин за покупками. С их помощью развозят по больницам лекарства и измеряют температуру. Беспилотники дезинфицируют улицы и больничные палаты и даже осматривают пациентов. Вот, например, робот Сяо Бао помогает врачам в клинике "Хайдянь".

"Чем тяжелее состояние больного, тем больше для нас риск заразиться. А так робот сам опрашивает пациента, а мы получаем результаты", — рассказал один из врачей.

В условиях карантина Китай с головой уходит в интернет-пространство. Удаленно теперь работают миллионы. И не только работают. Вот в таких непривычных условиях начинается этот весенний семестр в одном из ведущих китайских вузов — Университете Цинхуа, где кстати, учился и председатель КНР Си Цзиньпин. В аудитории ни одного студента, вообще никого, кроме единственного преподавателя. При этом лекция — в самом разгаре.

Веб-камера, монитор — студенты — на связи. В соседнем классе профессор Ли читает лекцию по механике, хотя мог и сюда не приходить.

"Чрезвычайная ситуация дала толчок для многих смелых экспериментов. В том же образовании. Можно сказать, что сейчас Китай стал самой большой в мире экспериментальной площадкой в применении новых технологий", — сказала Ши Цзинхуань, профессор Университета Цинхуа.

Эти эксперименты стали возможны с развитием сетей 5G, где Китай преуспел больше всего. И результаты технологического прогресса сегодня вовсю использует в борьбе с коронавирусом.

В режиме видеоконференций ведущие врачи консультируют коллег в любой провинции и любой больнице. Вот на связи с госпиталем "Хошэньшань" и отдельно взятой палатой — главный центр телемедицины китайской армии. Военные медики определяют курс лечения тяжелобольного пациента. "Конечно, это намного эффективнее. Мы можем в одно время собрать больше специалистов для консилиума", — говорят специалисты.

"Представляете, сколько палат обходят врачи, и каждый раз нужно надеть новые средства защиты, а это не просто халат и маска, на это уходит уйма времени! Времени, которого, если мы хотим победить болезнь максимально быстро, просто нет. А телемедицина позволяет сразу переходить к делу", — отметил один из врачей.

Китай заявляет: вакцина против коронавируса практически готова. Но испытания все равно займут не один месяц. И пока ее нет, для лечения коронавируса медики задействуют весь арсенал средств — от ультрасовременных до древнекитайских. В Ухань мобилизовали почти пять тысяч врачей традиционной медицины.

С началом эпидемии в Китае — очередной всплеск интереса к традиционной народной медицине. Ведь оказалось, что в борьбе с вирусом народные средства очень эффективны.

Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах. В этой пекинской клинике даже разработали особый – противокоронавирусный — отвар. Именно этот набор трав и корешков считается здесь лучшим противовирусным средством. Что же в него входит? "Рыбья мята", а еще семена тыквы, миндаль, корень алоэ, шелковица и дробленые персиковые косточки. И ведь в 90% случаев, где современные методы лечения дополнили традиционными, пациенты пошли на поправку.

Китайские врачи, наконец, впервые заговорили о наступившем переломе в борьбе со смертельной болезнью. И выздоровевших уже больше зараженных. При этом в 26 регионах — Хубэй не в счет — вот уже несколько дней ни одного нового случая заболевания, чего не скажешь о других странах.

Иран. Там больше всего погибших от коронавируса после Китая и паника. Ведь число зараженных — как снежный ком. Среди заболевших и вице-президент по делам семьи, и замминистра здравоохранения — у него симптомы проявились прямо во время пресс-конференции. В Тегеране в масштабном распространении заразы обвинили американские санкции, что не позволили системе здравоохранения вовремя отреагировать на вспышку.

В Японии, где на протяжении стольких дней следили за ситуацией вокруг круизного лайнера, теперь говорят, что все под контролем. Но и там заболевших — уже две с половиной сотни. А в Международном олимпийском комитете не исключают отмену летних Игр в Токио. Жители раскупают даже туалетную бумагу, чтобы делать из нее маски, ведь сами маски не найти.

Но самый массовый после Китая очаг заражения — в Южной Корее. Половина всех случаев — за пределами КНР. Причем рассадником инфекции стала религиозная секта Церковь Иисуса Синчхончжи. Среди адептов во время многотысячной службы в городе Тэгу, который уже назвали корейским Уханем, оказалась зараженная коронавирусом прихожанка. Теперь там тоже знают, что такое карантин. Поздно. Ведь распространения заразы можно было избежать, поставь в Южной Корее заслон, как это сделали в Китае.

В шанхайском храме Нефритового Будды монахи даже во время службы маски не снимают. Пускать паломников сюда перестали еще до приказа правительства. Но молиться не прекратили. Четыре раза в день. И, конечно же, — за избавление страны от коронавируса. Спасет от него, конечно, наука, но и молитва в эти трудные времена не помешает.