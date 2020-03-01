Тема:

Коронавирус 25 минут назад

1 марта 202021:06 Александр Балицкий

Тайцзицюань и отвар от коронавируса: китайские традиции против эпидемии

Тайцзицюань и отвар от коронавируса: китайские традиции против эпидемии

Обычно в парке "Юйюань" найти свободное место по утрам невозможно. Но вот уже месяц, как Вей Хуан — единственный, кто оттачивает здесь гибкость змеи и грациозность аиста, чьи движения по легенде и взяты за основу китайской боевой гимнастики тайцзицюань. "Во время эпидемии нужно особенно быть в форме, тем более что это укрепляет иммунитет", — уверен мужчина.

Эпидемия научила китайцев, казалось бы, для них невозможному — держать дистанцию. И чтобы снизить риск заражения, человеческие руки — там, где это можно, — стараются заменить роботами. Их отправляют в магазин за покупками. С их помощью развозят по больницам лекарства и измеряют температуру. Беспилотники дезинфицируют улицы и больничные палаты и даже осматривают пациентов. Вот, например, робот Сяо Бао помогает врачам в клинике "Хайдянь".

"Чем тяжелее состояние больного, тем больше для нас риск заразиться. А так робот сам опрашивает пациента, а мы получаем результаты", — рассказал один из врачей.

В условиях карантина Китай с головой уходит в интернет-пространство. Удаленно теперь работают миллионы. И не только работают. Вот в таких непривычных условиях начинается этот весенний семестр в одном из ведущих китайских вузов — Университете Цинхуа, где кстати, учился и председатель КНР Си Цзиньпин. В аудитории ни одного студента, вообще никого, кроме единственного преподавателя. При этом лекция — в самом разгаре.

Веб-камера, монитор — студенты — на связи. В соседнем классе профессор Ли читает лекцию по механике, хотя мог и сюда не приходить.

"Чрезвычайная ситуация дала толчок для многих смелых экспериментов. В том же образовании. Можно сказать, что сейчас Китай стал самой большой в мире экспериментальной площадкой в применении новых технологий", — сказала Ши Цзинхуань, профессор Университета Цинхуа.

Эти эксперименты стали возможны с развитием сетей 5G, где Китай преуспел больше всего. И результаты технологического прогресса сегодня вовсю использует в борьбе с коронавирусом.

В режиме видеоконференций ведущие врачи консультируют коллег в любой провинции и любой больнице. Вот на связи с госпиталем "Хошэньшань" и отдельно взятой палатой — главный центр телемедицины китайской армии. Военные медики определяют курс лечения тяжелобольного пациента. "Конечно, это намного эффективнее. Мы можем в одно время собрать больше специалистов для консилиума", — говорят специалисты.

"Представляете, сколько палат обходят врачи, и каждый раз нужно надеть новые средства защиты, а это не просто халат и маска, на это уходит уйма времени! Времени, которого, если мы хотим победить болезнь максимально быстро, просто нет. А телемедицина позволяет сразу переходить к делу", — отметил один из врачей.

Китай заявляет: вакцина против коронавируса практически готова. Но испытания все равно займут не один месяц. И пока ее нет, для лечения коронавируса медики задействуют весь арсенал средств — от ультрасовременных до древнекитайских. В Ухань мобилизовали почти пять тысяч врачей традиционной медицины.

С началом эпидемии в Китае — очередной всплеск интереса к традиционной народной медицине. Ведь оказалось, что в борьбе с вирусом народные средства очень эффективны.

Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах. В этой пекинской клинике даже разработали особый – противокоронавирусный — отвар. Именно этот набор трав и корешков считается здесь лучшим противовирусным средством. Что же в него входит? "Рыбья мята", а еще семена тыквы, миндаль, корень алоэ, шелковица и дробленые персиковые косточки. И ведь в 90% случаев, где современные методы лечения дополнили традиционными, пациенты пошли на поправку.

Китайские врачи, наконец, впервые заговорили о наступившем переломе в борьбе со смертельной болезнью. И выздоровевших уже больше зараженных. При этом в 26 регионах — Хубэй не в счет — вот уже несколько дней ни одного нового случая заболевания, чего не скажешь о других странах.

Иран. Там больше всего погибших от коронавируса после Китая и паника. Ведь число зараженных — как снежный ком. Среди заболевших и вице-президент по делам семьи, и замминистра здравоохранения — у него симптомы проявились прямо во время пресс-конференции. В Тегеране в масштабном распространении заразы обвинили американские санкции, что не позволили системе здравоохранения вовремя отреагировать на вспышку.

В Японии, где на протяжении стольких дней следили за ситуацией вокруг круизного лайнера, теперь говорят, что все под контролем. Но и там заболевших — уже две с половиной сотни. А в Международном олимпийском комитете не исключают отмену летних Игр в Токио. Жители раскупают даже туалетную бумагу, чтобы делать из нее маски, ведь сами маски не найти.

Но самый массовый после Китая очаг заражения — в Южной Корее. Половина всех случаев — за пределами КНР. Причем рассадником инфекции стала религиозная секта Церковь Иисуса Синчхончжи. Среди адептов во время многотысячной службы в городе Тэгу, который уже назвали корейским Уханем, оказалась зараженная коронавирусом прихожанка. Теперь там тоже знают, что такое карантин. Поздно. Ведь распространения заразы можно было избежать, поставь в Южной Корее заслон, как это сделали в Китае.

В шанхайском храме Нефритового Будды монахи даже во время службы маски не снимают. Пускать паломников сюда перестали еще до приказа правительства. Но молиться не прекратили. Четыре раза в день. И, конечно же, — за избавление страны от коронавируса. Спасет от него, конечно, наука, но и молитва в эти трудные времена не помешает.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:47

Главврач севастопольской инфекционки рассказала о сбежавшей пациентке

20:02

Мать с ножом убила одного из своих детей, а другого и себя не смогла

20:01

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

19:32

Помпео: тайных договоренностей с талибами не было

18:55

Коронавирус добрался до Чехии и Доминиканской Республики

18:17

Уничтожение сирийских самолетов турецкими: подробности

18:07

Путин подписал законы о маткапитале и школьном питании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: псковские десантники показали, на что способен русский солдат

Путин: псковские десантники показали, на что способен русский солдат

2 часа назад
Инцидент со "Спутником" в Турции: вслед за молодчиками к журналистам пришла полиция

Инцидент со "Спутником" в Турции: вслед за молодчиками к журналистам пришла полиция

44 минуты назад
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

2 часа назад
Турция в Сирии: вторжение без объявления войны

Турция в Сирии: вторжение без объявления войны

1 час назад
У России есть экономическая подушка безопасности

У России есть экономическая подушка безопасности

35 минут назад
Путин подписал законы о маткапитале и школьном питании

Путин подписал законы о маткапитале и школьном питании

3 часа назад
Уничтожение сирийских самолетов турецкими: подробности

Уничтожение сирийских самолетов турецкими: подробности

3 часа назад
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

4 часа назад
Главврач севастопольской инфекционки рассказала о сбежавшей пациентке

Главврач севастопольской инфекционки рассказала о сбежавшей пациентке

1 час назад
Как при Сталине: ситуации с Вайнштейном и Полански

Как при Сталине: ситуации с Вайнштейном и Полански

59 минут назад
Стало известно о новом правиле Мишустина для министров

Стало известно о новом правиле Мишустина для министров

4 часа назад
Киселёв: Россия на общем фоне — оазис стабильности

Киселёв: Россия на общем фоне — оазис стабильности

1 час назад
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

1 час назад
"Ну-ка, все вместе!": пятый выпуск выдался необычайно жарким

"Ну-ка, все вместе!": пятый выпуск выдался необычайно жарким

1 час назад
Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

10 часов назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

29.02.2020 16:54
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: все крупные мероприятия в Европе — под вопросом

COVID-19: все крупные мероприятия в Европе — под вопросом

20 минут назад
Убийство Влада Листьева: сотни томов хранят тайну

Убийство Влада Листьева: сотни томов хранят тайну

27 минут назад
Тайцзицюань и отвар от коронавируса: китайские традиции против эпидемии

Тайцзицюань и отвар от коронавируса: китайские традиции против эпидемии

1 час назад
Мать с ножом убила одного из своих детей, а другого и себя не смогла

Мать с ножом убила одного из своих детей, а другого и себя не смогла

2 часа назад
Плей-офф КХЛ. "Йокерит" разгромил "Локомотив", СКА – "Витязь"

Плей-офф КХЛ. "Йокерит" разгромил "Локомотив", СКА – "Витязь"

2 часа назад
Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было

Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было

2 часа назад
Закон о "Городах трудовой доблести" одобрен президентом

Закон о "Городах трудовой доблести" одобрен президентом

2 часа назад
Кубок Гагарина. "Авангард" повел в серии с "Салаватом"

Кубок Гагарина. "Авангард" повел в серии с "Салаватом"

3 часа назад
"Краснодар" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Уфой"

"Краснодар" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Уфой"

3 часа назад
Кучеров назван первой звездой февраля среди россиян в НХЛ

Кучеров назван первой звездой февраля среди россиян в НХЛ

3 часа назад
Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

4 часа назад
Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

4 часа назад
Президент IBU: обыски у Логинова? Все вопросы к итальянской полиции

Президент IBU: обыски у Логинова? Все вопросы к итальянской полиции

5 часов назад
Появилось видео смертельной аварии с автобусом в Кемеровской области

Появилось видео смертельной аварии с автобусом в Кемеровской области

6 часов назад
"Рубин" сыграл вничью в первом матче под руководством Слуцкого

"Рубин" сыграл вничью в первом матче под руководством Слуцкого

6 часов назад
Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

8 часов назад
13 мультфильмов, которые учат добру

13 мультфильмов, которые учат добру

12 часов назад
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку