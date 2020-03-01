Убийство Влада Листьева: сотни томов хранят тайну

25 лет со дня убийства Влада Листьева. Всенародно любимый журналист и телеведущий. Застрелен в своем подъезде вечером 1 марта 1995 года. Циничное преступление так и не раскрыли. Версий было много. Следствие возобновлялось несколько раз, но кто был организатором и исполнителями, выяснить так и не удалось. Так почему в деле о его убийстве вопросов до сих пор больше, чем ответов?

Последний эфир Листьева, после которого он ушел домой. Влад никогда не скрывал, что мечтал купить квартиру в центре Москвы.

"Очень хорошее впечатление. Красавец-мужчина, женщины все в восторге были, что у нас такой жилец появился. Коляску с дочкой помогал поднимать. Все было нормально. К сожалению, все быстро закончилось", — сказал сосед Листьева Алексей Брызгалов.

О том, что произошло немыслимое, страна узнала из программы "Времечко" — единственной на тот момент передачи, которая поздним вечером работала в прямом эфире.

"И вот был такой звонок часа за два до эфира, что случилось ужасное, — убит Влад Листьев. И, конечно, мы были в шоке. Не поверили, потому что бывает, что звонят, разыгрывают, сообщают нечто недостоверное. Эдик Петров поехал на место происшествия", — вспоминает журналист Лев Новоженов.

"Я оказался первым, потому что не было тогда таких съемочных групп, которые оперативно выезжали. Программа "Времечко" была самой оперативной на тот момент", — сказал журналист Эдуард Петров.

У них поначалу даже не было названия. Имя "Взгляд" дал Эдуард Сагалаев.

"Они все вместе пришли ко мне в кабинет, чтобы представиться. Это были довольно наглые ребята, которые были очень свободны. Это бросилось мне в глаза. И все они работали на иновещании. И Листьев, и Любимов, и Дима Захаров, и Олег Вакуловский. И я тогда пошутил еще, что у них на четверых 9 языков и 7 жен. Первыми были Анатолий Малкин и Анатолий Григорьевич Лысенко. Он очень много вообще внес в эту программу. И он с ними нянчился", — рассказал журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

"Взгляд" мгновенно и безусловно стал самой любимой программой страны. Захаров, Политковский, Мукусев, Любимов, Боровик и, конечно, Влад Листьев. Он выделялся. Поначалу хотя бы усами. И тем, что он именно Влад. Свой.

"Поле чудес" — это даже не сенсация. Истерия. Телепередача ездила с гастролями по стране. Листьев в бабочке был так же органичен, как Листьев с папкой свежих новостей. В истории телевидения не было человека, который с одинаковым блеском делал политические, развлекательные, разговорные передачи, интервью один на один и шоу с большой аудиторией.

Листьев являл на свет одну передачу за другой: "Час пик", "L-клуб", "Тема", "Серебрянный шар", "Звездный час". И очень успешно конвертировал свою и не только свою популярность в деньги. Большие деньги.

"Останкино — само по себе удивительное место. Заколдованное. Не даром там происходит действие повести Орлова "Альтист Данилов". Про это ходят всякие страшилки, легенды. По коридорам ходили всякие личности темные с кейсами, с огромными деньгами, до миллиона долларов", — сказал Лев Новоженов.

Благополучие Листьева было таким же искренним, как он сам. Это феноменально — страна любила Влада и за это — честное богатство в нечестные нищие времена. Надежда. В начале 1995-го Листьев становится генеральным директором ОРТ. Говорят, Березовский очень его уговаривал.

"Это было логично. Потому что он был самым популярным ведущим, самым успешным телевизионным продюсером", — считает гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Рекламное время на канале было продано на пять лет вперед. Сейчас бы сказали: не прозрачно. Листьев вводит мораторий: два месяца — никакой рекламы.

"Это было решение Совета директоров. И правильное решение. Потому что на этом рынке необходимо было навести порядок. Я думаю, что здесь была какая-то идея, по всей видимости Березовского, каким-то образом навести порядок. Потому что это круче, чем нефтяная компания: приватизировать Первый канал", — отметил журналист Александр Политковский.

"Киллер сидел под лестницей, и первую пулю Листьев получил как раз на ступеньках первого этажа", — рассказал Алексей Брызгалов.

"И кто-то стрелял сверху в голову. Скончался он здесь", — сказал Эдуард Петров.

Расследование начинается немедленно. И немедленно сталкивается со странностями. Попытка провести обыск в доме приемов "ЛогоВАЗа" — штаб-квартире Бориса Березовского, — заканчивается провалом. Совместную группу Генеральной прокуратуры и ФСК не пускают на порог. Александр Литвиненко — тот самый — защищая Березовского, угрожает оружием, по сути, своим сослуживцам. На тот момент он еще не предатель Родины и штатный сотрудник спецслужб. А еще сыплются звонки. С самого верха.

"Две недели ходит ко мне мой непосредственный начальник и говорит: уходи в отпуск. Я говорю, что никуда не уйду. И в этот момент ему звонит первый заместитель генерального. И я слышу, как он орет: вы что, не можете справиться с каким-то Уваровым, чтобы с сегодняшнего дня он был в отпуске!" – вспоминает Борис Уваров, бывший старший следователь по особо важным делам при прокуратуре РСФСР.

Березовский, конечно, что-то скрывал. И, скорее всего, не тайну смерти Листьева, а другие свои грязные секреты. Он приходил на допросы вместе с Бадри Патаркацишвили. И остался в статусе свидетеля. Как и Сергей Лисовский. учредитель рекламного агентства "Премьер СВ". Следствие интересовалось им как основным оптовым покупателем рекламного времени на ОРТ. Отрабатывались и другие версии: месть, зависть, ревность. Но в итоге официальное обвинение не предъявлено никому.

Погасли все экраны страны. Черной надписью — "Владислав Листьев убит".

"Это убийство приобрело политическое звучание в полном смысле слова, потому что после убийства Листьева ничего святого не осталось. Раз можно убить Листьева — можно поднять руку на кого угодно", — считает Ле Новоженов.

- А может быть, что именно это было целью убийства, а не деньги, например?

- Это романтическая версия. Я думаю, что люди, которые кого-то убивают, в основном преследуют на какие-то очень конкретные, очень материальные и паскудные цели, — отметил Константин Эрнст.

- Сегодня есть живые люди, которые знают, кто это сделал?

- Думаю, да.

"Я не мог не прийти к вам в эту минуту и склоню голову перед вами как один из виновников, тех руководителей, которые недостаточно приняли мер для борьбы с бандитизмом, коррупцией, взяточничеством и преступностью", — заявил тогда Борис Ельцын. Это покаяние президента Ельцина утонуло в бездне людского горя. Скорбная очередь прощания тянулась от Останкино до ВДНХ. Люди шли, стояли, прорывались к своему Владу. Такого не было и не повторится.

Квартира №6 на третьем этаже пустует. Могила Листьева недалеко от могилы Высоцкого. Дело о его убийстве не прекращено — приостановлено. Сотни томов хранят тайну. Есть надежда, чтобы однажды ее раскрыть.