Турецкие военные сбили два сирийских самолета

В сирийском Идлибе турецкие войска сбили два истребителя Су-24, принадлежащие режиму Башара Асада. Пилоты катапультировались и благополучно добрались до земли.

Кроме того, были уничтожены две системы противовоздушной обороны (ПВО), одна из которых сбила турецкий дрон.

Ранее сообщалось, что недалеко от города Саракиб (провинция Идлиб) сирийские силовики сбили турецкий беспилотник. На фоне кризиса власти САР закрыли пространство над Идлибом и предупредили, что все объекты в воздухе (самолеты, беспилотники и пр.) будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

В Анкаре не уточнили, кто именно наносил удары по армии Сирии, передает ТАСС.