Тема:

Аварии и ДТП 26 минут назад

1 марта 202015:48

Отец и дочь погибли на праздновании "Внедорожной Масленицы" в Подмосковье

ВКонтакте/Игорь Портнов

В воскресенье, 1 марта, в подмосковном городском округе Электроугли произошла трагедия – во время мероприятия "Внедорожная Масленица" погибли два человека.

По предварительным сведениям, озвученным СМИ, участники вытаскивали застрявший внедорожник и в этот момент оборвался трос, ударивший по людям.

Пятилетняя девочка скончалась сразу, пострадавшему мужчине пытались оказать помощь, однако он все равно умер через некоторое время.

Эту версию подтвердили и в региональном управлении СК РФ.

"Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца", — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

На месте инцидента работают следователи, которым предстоит установить картину произошедшего.

Ранее по теме

Сейчас

15:37

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

15:11

Задержан главред Sputnik Турция

14:04

Президент почтил память псковских десантников

13:22

"Россия сегодня" обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО

12:59

Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

12:53

Москва призвала Анкару вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik Турция

12:43

Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин напомнил о подвигах защитников страны

Путин напомнил о подвигах защитников страны

23 минуты назад
Задержан главред Sputnik Турция

Задержан главред Sputnik Турция

47 минут назад
Минздрав уточнил, кому нужно провериться на коронавирус

Минздрав уточнил, кому нужно провериться на коронавирус

1 час назад
Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

Минобороны РФ прокомментировало сообщения о поражении Су-24 в Сирии

2 часа назад
В Париже крыс стало в два раза больше, чем людей

В Париже крыс стало в два раза больше, чем людей

1 час назад
Путин о нефти: эта неделя стала худшей с 2008 года

Путин о нефти: эта неделя стала худшей с 2008 года

4 часа назад
Турция заверила, что не стремится к вооруженному противостоянию с Россией

Турция заверила, что не стремится к вооруженному противостоянию с Россией

2 часа назад
Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

Сирийская армия будет сбивать все объекты над Идлибом

2 часа назад
Иран не предупреждал Россию о намерении встретиться с Сирией и Турцией без нее

Иран не предупреждал Россию о намерении встретиться с Сирией и Турцией без нее

2 часа назад
Путин: ситуация с коронавирусом под контролем

Путин: ситуация с коронавирусом под контролем

4 часа назад
Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

Колокольцев высказался против снижения нештрафуемого порога скорости

2 часа назад
ГОСТ для раритетных авто, "гонорар успеха" и другие законы, вступившие в силу с 1 марта

ГОСТ для раритетных авто, "гонорар успеха" и другие законы, вступившие в силу с 1 марта

10 часов назад
Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

11 часов назад
Лазарев рассказал, почему поспорил с Осиашвили на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Лазарев рассказал, почему поспорил с Осиашвили на шоу "Ну-ка, все вместе!"

4 часа назад
Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

Эксперты Роскачества проверили пельмени и подушки в проекте "Тест"

4 часа назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

23 часа назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Биатлон. Кристина Резцова стала серебряным призером чемпионата Европы

Биатлон. Кристина Резцова стала серебряным призером чемпионата Европы

28 минут назад
От Зеленского потребовали отобрать у олигархов все телеканалы

От Зеленского потребовали отобрать у олигархов все телеканалы

32 минуты назад
Россияне взяли бронзу в эстафете лыжного Кубка мира

Россияне взяли бронзу в эстафете лыжного Кубка мира

53 минуты назад
Саночник Репилов выиграл общий зачет Кубка мира

Саночник Репилов выиграл общий зачет Кубка мира

1 час назад
Фанат "Зенита" был избит после попытки украсть флаг "Локомотива"

Фанат "Зенита" был избит после попытки украсть флаг "Локомотива"

1 час назад
Поклонская поведала о "пути к саморазрушению"

Поклонская поведала о "пути к саморазрушению"

1 час назад
С Diamond Princess всех эвакуировали

С Diamond Princess всех эвакуировали

1 час назад
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

2 часа назад
МВД будет наращивать борьбу с компьютерными преступлениями

МВД будет наращивать борьбу с компьютерными преступлениями

2 часа назад
На греческие острова приплыли сотни мигрантов

На греческие острова приплыли сотни мигрантов

2 часа назад
Бочарников завоевал золото чемпионата Европы по биатлону, Халили – шестой

Бочарников завоевал золото чемпионата Европы по биатлону, Халили – шестой

2 часа назад
Лондон собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека

Лондон собирается выйти из Европейской конвенции по правам человека

2 часа назад
Российские лыжницы финишировали четвертыми в эстафете Кубка мира

Российские лыжницы финишировали четвертыми в эстафете Кубка мира

2 часа назад
Из нацистов – в коммунисты: украинец Зозуля вновь подвергся обструкции

Из нацистов – в коммунисты: украинец Зозуля вновь подвергся обструкции

6 часов назад
13 мультфильмов, которые учат добру

13 мультфильмов, которые учат добру

6 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку