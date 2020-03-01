Появилось видео смертельной аварии с автобусом в Кемеровской области

В Сети опубликованы кадры аварии с летальным исходом, произошедшей вечером в минувшую субботу, 29 февраля, в городе Междуреченске Кемеровской области.

Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, машину занесло и выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с вахтовым автобусом.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, в результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, а также – водитель и пассажир УАЗа. Последний скончался от полученных травм в больнице.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".