Президент IBU: обыски у Логинова? Все вопросы к итальянской полиции

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками в гостиничном номере Антхольце у российского биатлониста Александра Логинова. Президент IBU открестился от обвинений в причастности организации в полицейском рейде.

"Ситуация с Логиновым? Мы ничего не инициировали, ведь у нас есть своя система управления. Независимая, — признается Далин, слова которого приводит Спортс.Ru. – О рейде вам нужно спрашивать итальянскую полицию, они несут за него ответственность".

"Мне самому все это не по душе. Я хочу, чтобы мы сосредоточились на спорте. Извинится перед Логиновым? Это вопрос все же к полицейским Италии. Полагаю, что все это чересчур. Но за произошедшее ответственность несет полиция. Мы же будем вести диалог с СБР".

Напомним, что накануне Союз биатлонистов России написал открытое письмо в IBU, в котором остался недовольным бездействием международной организации после обысков и изъятия у Логинова личных вещей.