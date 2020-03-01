Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Встреча президентов России и Турции состоится 5 или 6 марта в Москве и будет непростой, однако оба лидера ориентированы на урегулирование ситуации в сирийском Идлибе. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Да, в середине недели, или 5 или 6 марта, она (встреча – ред.) состоится в Москве, мы надеемся, сейчас она готовится. Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно", — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, что же будет главным на этих переговорах, он сообщил, что предстоит "сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности" и какие ранее взятые на себя обязательства "стороны должны выполнить".