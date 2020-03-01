Лавров поговорил с Чавушоглу не только о Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу побеседовали по телефону. В разговоре обсуждалась, в частности, подготовка к предстоящей встрече президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лавров и Чавушоглу высказались за принятие мер по созданию благоприятной атмосферы для результативного диалога по выполнению достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии. Обсуждались и другие вопросы повестки дня отношений России и Турции, сообщает на своем сайте МИД РФ.

В разговоре с турецким коллегой Сергей Лавров также подчеркнул необходимость скорейшего разрешения ситуации вокруг журналистов и сотрудников информационного агентства Sputnik Турция в Анкаре и обеспечения их безопасности.

Ранее трех журналистов агентства Sputnik Турция привезли в Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний прокурору. После дачи показаний трое сотрудников агентства были освобождены, передает ТАСС. Накануне в квартиры этих журналистов ворвались агрессивно настроенные митингующие, которые скандировали лозунги с угрозами.

В офисе Sputnik в Стамбуле сегодня шел обыск, ранее там задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. Следственные мероприятия санкционированы прокуратурой Стамбула, причины журналисты не знают.

Сообщалось, что причиной задержания сотрудников Sputnik стала публикация "Украденная провинция": почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад". Этот регион отошел к Турции в 1939 году по договоренности с Францией, для которой Сирия была подмандатной территорией.