Светоч американских демократов проснулся

Автор: Дмитрий Киселёв

В Катаре США и афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Американцы обязались вывести свои войска и силы НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев, если талибы в это время будут воздерживаться от насилия. Кроме того, стороны договорились о начале межафганского диалога, то есть о начале прямых переговоров между "Талибаном" и правительством Афганистана. Конечно, Трамп преподносит это событие как свою большую дипломатическую победу. Но на деле для США это полный провал и капитуляция.

Американцы вторглись в Афганистан 19 лет назад для борьбы с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). За это время мирная жизнь к афганцам так и не пришла, страна в руинах, а правительство контролирует территорию страны лишь наполовину. Зато производство наркотиков-опиатов в Афганистане за время присутствия американцев выросло в 40 раз. Да и "Аль-Каиду" не победили. Террористы расползлись по всему Ближнему Востоку уже как бойцы ИГИЛ (запрещено в РФ).

Соглашение для Трампа — лишь ход в предвыборной борьбе. Голосование — в ноябре. Если у Республиканской партии с кандидатом все очевидно — Трамп явно никого вперед не пропустит — у демократов — нет.

Автор: Денис Давыдов

Бег на месте напоминало участие Джо Байдена в президентской гонке до недавнего времени. От штата к штату светоч демократов плелся на праймериз в отстающих. Но в Южной Каролине проснулся, собрался и победил.

Рядом с бывшим вице-президентом — жена и дочь, сына Хантера на сцену не взяли. Отпрыск, известный темными делами на Украине, и так сильно подпортил рейтинг отца. Но вот конкурент Сандерс получает вдвое меньше голосов, и Байден всех пытается убедить: его кампанию еще можно реанимировать.

"Мы очень даже живы. Я говорил вам, что вы здесь можете выдвигать кандидатуры. Вы выдвинули на пост президента Билла Клинтона, Барака Обаму. Теперь вы начали нашу кампанию на пути к победе над Дональдом Трампом. Эта кампания стартует", — заявил Джо Байден, кандидат на пост президента США от демократов.

Южная Каролина — штат показательный. Каждый третий житель – афроамериканец, и это — срез настроений чернокожей Америки. Там накануне свой соцопрос устроил Трамп. На встрече со сторонниками президент предложил высказаться 30-тысячной толпе.

А у республиканцев — кто, если не Трамп? Их внутрипартийные выборы в Южной Каролине отменены за ненадобностью. 4 года назад разве можно было представить, что на него будут молиться афроамериканцы, а сейчас в Белом доме от чернокожих активистов звучат откровения, которые дорого стоят.

У афроамериканцев небывало низкий уровень безработицы, их зарплата стабильно растет, а молодежь из черных кварталов не бросают без разбора в тюрьму.

"Мы же смотрим на конкретные результаты. Сейчас у нас президент, который за 4 года работы смог сделать намного больше, чем чернокожий президент за 8 лет", — сказал один из политических активистов.

Если до избрания рейтинг Трампа среди афроамериканцев был 8%, то сейчас — больше 40. Массовым становится Blexit — движение чернокожих, которые бегут из Демократической партии — партии Обамы — в Республиканскую партию Трампа.

Трамп говорит, как любит страну, на съезде консерваторов. Себя хвалит, конкурентов не то что критикует — пародирует. Вспомнил недавние дебаты демократов, на которых явно не в своей тарелке был миллиардер Майкл Блумберг.

Трамп обвиняет Блумберга в попытке купить президентство. Человек из десятки богатейших людей планеты уже потратил на кампанию 530 миллионов долларов. Его и так запредельно много по радио, в Интернете, на телевидении, еще и выкупил по 3 минуты рекламы в прайм-тайм. Сегодня сразу на нескольких каналах будут крутить вот этот ролик. Трампа не упомянет ни разу, но все три минуты только и поучает, как настоящий лидер должен помогать стране избежать эпидемии коронавируса.

В США — уже 62 заболевших, один погиб от инфекции. В штате Вашингтон подозревают целый очаг коронавируса в доме престарелых. А Трамп на неделе предлагал не волноваться и давал советы в духе "мойте руки перед едой".

Коронавирус сейчас — гораздо большая угроза для Трампа-кандидата, чем для Трампа-человека. Вирус может подкосить американскую экономику, а ведь она — тот столп, на котором держится вся предвыборная кампания президента. Беспрецедентно высокие показатели — повод умыть конкурентов и похвастать перед сторонниками. Но даже если эта карта будет бита, у Трампа на руках — новый козырь. Он теперь — миротворец.

Почти 20-летнему присутствию американцев в Афганистане — почти конец. США и талибы подписали соглашение о мире. Талибы обязуются порвать с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и не трогать соседей. Вашингтон пообещал, что через 14 месяцев ни одного американского солдата в Афганистане не останется.

Конечно, не победителями американцы вернутся домой. В 2001-м после терактов 11 сентября Пентагон отправлял в Афганистан войска, чтобы уничтожить талибов. Их движение признали террористическим, и таким оно остается до сих пор. Как до сих пор остаются в стране талибы, с которыми Вашингтон вместе с многотысячным контингентом НАТО так ничего и не смог сделать.

В Кабуле вместе с генсеком НАТО Столтенбергом соглашение с афганскими властями подписывал американский министр обороны Эспер. Для чиновников США сейчас где угодно спокойнее, чем в Вашингтоне. Трамп затеял кадровые "чистки".

Уже по тому, с какой скоростью и в каких количествах из Белого дома утекали в прессу секретные сведения, было понятно: в окружении президента немало недругов. Сам Трамп говорил: рядом с ним полно "змей". Их вычисляли примерно полтора года — к сотрудникам администрации присматривались, прислушивались, и вот выводы сделаны: на неблагонадежных составлены досье. "Генеральная уборка" в Белом доме уже началась.

Нелояльных непросто попросят за порог, им не дадут построить карьеру на госслужбе. После импичмента постов уже лишились несколько человек, которые сотрудничали с демократами. Трамп выдвинул в начальники разведки, своего главного защитника на том историческом процессе Джона Рэтклиффа.

Это стиль Трампа — всех делить на своих и чужих. Вот и своей антипатии к Харви Вайнштейну он не скрывал, а еще раз подтвердил: недолюбливает такого любвеобильного голливудского продюсера. Киношника присяжные признали виновным в преступлениях сексуального характера. Ему грозит срок до 25 лет тюрьмы.