Стало известно о новом правиле Мишустина для министров

Председатель правительства России Михаил Мишустин после вступления в должность изменил время проведения совещаний. Отныне с докладами к премьеру приходят в девять утра. Агентство Bloomberg отмечает, что для столичных чиновников это "практически на рассвете". Осведомленный источник также сообщил агентству, что совещания проходят и по выходным дням.

Bloomberg отмечает, что на посту главы Федеральной налоговой службы Мишустин добился впечатляющих успехов. В заслуги премьеру ставят оптимизацию налогового режима, введение онлайн-касс и QR-кодов на чеках.