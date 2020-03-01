Продолжение конфликта болельщиков в вагоне московского метро сняли на видео

Один из пассажиров запечатлел продолжение конфликта между болельщиками столичных клубов, в минувшую субботу, 29 февраля, выяснивших отношения в московском метро.

Как рассказал автор ролика, кадры были сделана на станции "Маяковская". По его словам, большая часть пассажиров ретировалась из опасного места, где разгоралось противостояние фанатов.

На записи видно, что один из болельщиков оказался на полу вагона в бессознательном состоянии, а второй – получил травму головы.

Очевидцы утверждают, что из-за противостояния сторонников "Динамо" и "Спартака" состав простоял на станции около десяти минут.

По данным ТАСС, полицейским удалось задержать нескольких участников фанатской драки. Помимо "Маяковской" стычки болельщиков происходили в троллейбусе на Ленинградском проспекте и в районе стадиона, где проходило столичное дерби.