Подозрение на коронавирус: девушка сбежала из крымской инфекционки

В Севастополе суд объявил в розыск сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус, передает ТАСС.

Женщина была помещена на двухнедельный карантин после возвращения из Китая. Однако она самовольно ушла из больницы, не дождавшись окончательных результатов анализов. Медики отмечают, что с первого дня пациента оскорбляла персонал больницы и даже разбила стекло в карантинном боксе.

Первые пробы показали отрицательные результаты. Однако в таких ситуациях анализ необходимо проводить многократно, отмечают врачи. Материал проверяют в трех лабораториях: в Севастополе, Симферополе и Новосибирске. Последний результат в Севастополь приходит примерно через три дня, его, по данным медиков, женщина и не дождалась.

Сейчас беглянку ищет полиция. В случае возвращения ее под карантин, анализы ей придется сдавать заново. Срок, проведенный на карантине до побега, также будет обнулен.

Ранее из клиник сбегали и другие пациенты, помещенные под присмотр медиков из-за подозрения на коронавирус нового типа COVID-19. Их вернули в больницу по решению суда.