1 марта 202017:58

Слуцкий: ничья "Рубина" с "Тамбовом" – это не блин комом

rubin-kazan.ru

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал свой дебютный матч на посту казанской команды. Российский специалист признался, что пока его команде сложно вскрывать насыщенную оборону соперника.

"Это не блин комом. Нам трудно вскрывать оборону, в которой девять человек находится за линией мяча- цитирует Слуцкого Чемпионат.Com. – Необходимо задействовать большую группу атаки, а не ошибаться нашей молодой команде – сложно".

"Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе. "Тамбов" же порой ловил нас на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую и насыщенную оборону".

Напомним, что встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

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