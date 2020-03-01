Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская в третий раз стала мамой. 21 февраля она родила сына от своего мужа – бизнесмена Дениса Гущина. О радостном событии 40-летняя актриса сообщила в Instagram и была очень эмоциональна, описывая краски этого дня.

О беременности Подкаминской поклонники даже не догадывались. Комментаторы даже назвали ее мастером маскировки.

Известно, что от первого брака с Александром Пляцевым актриса воспитывает девятилетнюю дочь Полину. Девочку можно увидеть соцсетях. А вот малышку Еву, рожденную в браке с Гущиным, предпочитает нее показывать.

Подкаминскую знают как сторонницу естественного родительства. Она мечтала об этом во время первой беременности и смогла воплотить во второй. Рождение Евы запомнилось женщине как счастье. Но где она рожала сына – неизвестно.