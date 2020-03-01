Путин подписал законы о маткапитале и школьном питании

Президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов. В воскресенье, 1 марта, они опубликованы на Интернет-портале правовой информации.

Один из законов касается программы материнского капитала. Согласно этому документу, семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 тысяч 617 рублей.

В соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же, как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тысяч 617 рублей. Закон также сокращают срок выдачи сертификата на маткапитал.

Кроме того, теперь маткапитал можно использовать на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.

Президент также подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Он позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.