1 марта 202021:21 Дмитрий Киселёв

Как при Сталине: ситуации с Вайнштейном и Полански

Как при Сталине: ситуации с Вайнштейном и Полански

24 февраля мультиоскароносный американский продюсер Харви Вайнштейн после вердикта присяжных "виновен" взят под стражу и оправлен в тюрьму дожидаться приговора. Приговор объявят 11 марта. Спустя неделю после приговора Вайнштейну исполнится 68 лет. Казалось бы, по современным меркам немного, но по статьям, в которых Вайнштейн признан виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы плюс еще четыре года условно.

Процесс проходил так, словно Вайнштейна судили при Сталине, а процессом управлял сталинский прокурор СССР Андрей Януарьевич Вышинский. Ведь в Америке сегодня все было точно, как в нашей уже давней истории. Две дамы выступили с обвинениями, но ни одного доказательства преступлений, ни одного вещественного доказательства, ни одного свидетеля — вообще ничего не было представлено. Суду присяжных предлагалось поверить дамам на слово.

Из судебного отчета The New York Times: "Дело Вайнштейна оказалось непривычно рискованным для прокуратуры округа. Утверждения женщин не подкреплялись никакими данными физического осмотра или судебных экспертиз. То есть этот судебный процесс превратился в попытки доказать, что они говорят правду".

Параллельно в лучших традициях сталинских политических процессов в прессе была развернута оголтелая кампания по демонизации оскароносной жертвы и превращению его в отвратительное похотливое животное, расправа над которым должна стать неизбежной и показательной.

В ходе травли на Вайнштейна было оказано углубленное физическое воздействие — в принудительном порядке, не оставив никакого другого выбора, ему химическим путем понизили в организме уровень мужского гормона. Комплекс издевательств над Харви Вайнштейном разрушил этого еще год назад крепкого мужчину настолько, что сегодня он еле передвигается с помощью ходунков и нуждается в постоянной медицинской помощи.

Что касается вердикта присяжных "виновен", то он, как и в ходе сталинских политических процессов, был предопределен хорошо срежиссированной общественной кампанией ненависти. Оголтелое феминистское движение #Me Too (#Я тоже) превратило Вайнштейна в свою цель номер один. В самом существовании такого движения и особенно в его методах адвокат Харви Вайнштейна Донна Ротуно увидела для Америки опасность, ведь стремление осудить мужчин за сексуальное насилие без корректного судебного разбирательства уничтожает репутацию и карьеры людей. А это — слишком большая цена за усиление феминизма.

"Если мы получим 500 позитивных факторов от этого движения и один негативный, в результате которого человек лишается права на соответствующий юридический процесс, на справедливое разбирательство в суде, а также на презумпцию невиновности, то, на мой взгляд, ничто из перечисленного не может перевесить отрицательного воздействия. Мы не можем иметь движение, которое лишает нас фундаментальных прав", — заявила Ротуно.

То есть движение #Me Too, обвиняющее направо и налево всех мужчин, которые не доставили его участницам удовольствие или доставили, но не тем способом, каким им бы хотелось, огульно разрушает судьбы. И, как считает адвокат Харви Вайнштейна Донна Ротуно, это — "движение, которое лишает Америку фундаментальных прав".

Трудно не согласиться. И вот еще от адвоката Вайнштейна Донны Ротуно. Обращаясь к женщинам, она призывает их к полной честности в оценках собственного поведения: "Нельзя сделать одновременно две вещи, например, говорить так: "Я могу делать все, что хочу, не опасаясь последствий. Я могу оказаться в любой ситуации по моему выбору, а затем буду изображать из себя жертву". Добровольный секс с любым человеком, даже если это действие вызывает сожаление, не является постфактум преступлением".

А ведь в случае с Вайнштейном так оно и есть. Те, за которых сегодня Вайнштейну грозят десятки лет тюрьмы, мило переписывались с ним по электронной почте годы спустя после так называемых изнасилований, скучали, предлагали встретиться и провести время, знакомили со своими родителями. Защита документально все это подтвердила в суде.

Но такая позиция в нынешнем культурном контексте на Западе — вызывающее диссидентство. Ведь Америку на примере процесса Харви Вайнштейна захлестнуло настроение, по модальности схожее с тем, что возделывал в ходе сталинских политических процессов зловещий прокурор СССР Вышинский. Да вот сами сравните.

"Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов! Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем великим Сталиным. Вперед и вперед, к коммунизму!" – заявлял прокурор Вышинский.

Вперед и вперед, к феминизму! Словно отдается эхом. Но как тогда при Сталине была такая эпоха, так и сейчас агрессивный феминизм #Me Too — всего лишь эпоха. И не может ли так статься, что лет эдак через 20-30 к этим делам вернуться, и к этим активисткам и начнут разбор их "полета" уже с других позиций и других представлений о прекрасном и светлом. Эпохи ведь проходят.

Это вот сейчас флаг ЛГБТ в Европе чуть ли не каждом шагу. А ведь еще когда я учился в школе, например, в Британии за гомосексуализм была уголовная статья. А гомосексуалистам предлагался выбор: либо тюрьма, либо химическая кастрация.

Химическую кастрацию выбрал математик Алан Тьюриг — научный гений, сумевший расшифровать в начале Второй мировой казавшийся неприступным код германской шифровальной машины "Энигма", включая его военно-морскую версию. Само это открытие спасло на фронтах несчетное число жизней. А ведь позже Тьюринг создал одну из первых в мире ЭВМ — "Колосс", которая "крякнула" еще и более сложный код — "Лоренц" — тот, которым пользовалось высшее командование гитлеровского Рейха. Орден Британской империи 33-летнему Тьюрингу в обстановке секретности вручал лично король в 1945 году.

Спустя 7 лет гению приглянулся 19-летний строительный рабочий. Когда в ходе очередного свидания на квартире Тьюринга дружки возлюбленного квартиру эту ограбили, а наивно-неосмотрительный математик вызвал полицию, то вскрывшийся гомосексуализм ученого стал куда большей сенсацией и куда большим преступлением, чем даже ограбление его квартиры.

Судебный процесс длился месяцами, еще год Тьюрингу делали инъекции химической кастрации. От Тьюринга отказались все: и научное сообщество, и друзья, и тем более военные. И вот однажды Тьюринг умер от запредельной дозы яда цианида. Рядом с телом нашли надкушенное им яблоко. До сих пор не ясно, Тьюринг отравился или был отравлен. В любом случае именно математические модели Алана Тьюринга позволили Стиву Джобсу создать свой первый компьютер, а затем и огромную корпорацию. Надкусанное яблоко Тьюринга Джобс размещал на каждом своем изделии.

Эта история — про то, сколь стремительно меняется культура нравов даже при жизни одного поколения. Жертвой таких же перемен стал гениальный кинорежиссер и наш современник Роман Полански. Обладатель всех наипрестижнейших кинопремий на планете Земля, он в свои 86 лет снял очередной киношедевр.

"Офицер и шпион" — так называется лента в российском кинопрокате. Во французской версии — J'accuse! — знаменитый призыв Эмиля Золя "Я осуждаю!", который тот бросил против неправедного суда над офицером Дрейфусом. Дрейфуса ложно осудили в шпионаже на Германию, причем решающим фактором в пожизненном приговоре стало то, что Дрейфус – еврей. Во Франции на рубеже веков бушевал лютый антисемитизм. На тему Роман Полански имеет право, ведь он сам — дитя Краковского еврейского гетто в годы Второй мировой, потерял родителей в Холокосте.

Но в фильме есть и подтекст — травля. Травля как таковая. Необязательно в отношении евреев. А просто разбор механизма общественной травли. И здесь Роман Полански тоже имеет особое право на тему. Его уже десятилетия травят за секс с 13-летней фотомоделью.

Дело было 45 лет назад. На дачу к Джеку Николсону, где в гостях был Роман Полански, Саманту Геймер привела ее мать. На фотосессию. Вечерело. Юная модель угостилась шампанским, залезла в джакузи. Потом случилось продолжение. По признанию Саманты, она просила этого не делать, но не сопротивлялась. После мама отвезла дочку в полицию. Акт подтвердился. Как подтвердилось и то, что у девушки это не первая связь.

На суде Полански не стал ничего отрицать. Адвокаты достигли мирового соглашения. Режиссер отсидел 45 суток в тюрьме. Но судье вдруг захотелось засадить Полански до конца дней. Полански уехал из США. С тех пор Саманта Геймер вышла замуж, родила детей. Семья живет на Гавайях. К Полански Саманта относится сейчас равнодушно. Более 10 лет назад они оба с режиссером обращались в суд с просьбой снять обвинения. Десятки кинозвезд встали на защиту режиссера: Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Дэвид Линч, Педро Альмадовар, Фанни Ардан, Моника Белуччи.

Но обвинения не снимает группа агрессивной общественности. Когда в ожидании вручения премии французской киноакадемии "Сезар" выяснилось, что фильм Полански "Офицер и шпион" лидирует в 12 номинациях, то все жюри в полном составе за две недели до церемонии демонстративно ушло в отставку. В знак протеста.

Министр культуры Франции Франк Ристер успел заявить, что премия "Сезар" Роману Полански "символически неправильна с учетом необходимости для всех нас в едином порыве вести борьбу с сексуальным насилием в обществе и сексистскими проявлениями".

В ответ вся съемочная группа Романа Полански бойкотирует церемонию. У входа — толпа протестующих феминисток с непримиримыми плакатами и агрессивными криками. На сцене – ведущая, французская актриса-комик Флоранс Форести театрально "чихает" вместо того, чтобы огласить фамилию Полански, и нарочито аплодирует всем, кроме него.

Но все же по результатам тайного голосования 4313 членов Французской киноакадемии дают лично Роману Полански за фильм "Офицер и шпион" две статуэтки как лучшему режиссеру и за лучшую адаптацию сценария. Третья премия "Сезар" — за костюмы.

А кинокартина "Офицер и шпион" действительно очень хороша. Это, наверное, один из лучших фильмов мирового кино последнего времени. В США, правда, запрещен к прокату.

Премия Французской киноакадемии "Сезар" более чем заслуженна. Получать статуэтку Роман Полански не приехал. Объяснил это нежеланием подвергнуться "публичному линчеванию". Высказывание означает, что "публичное линчевание" там — принятая практика. И столь знакомая нам по нашей собственной советской истории.

Текст: "Вести недели"

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